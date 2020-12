Maroc: Relations maroco-suisses - Une nouvelle dynamique et des perspectives prometteuses

Berne — Le Maroc et la Suisse entretiennent des relations solides et étroites qui ont connu en 2020 une dynamique portée par la volonté commune des deux pays de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

En dépit de la pandémie du nouveau coronavirus et des restrictions aux voyages imposées à travers le monde, limitant les visites en présentiel des délégations de part et d'autre, les contacts et les échanges entre les deux pays ont été maintenus et renforcés, tant dans le cadre bilatéral que multilatéral, autour de différentes questions d'intérêt commun sur les plans économique, culturel et politique et dans le cadre de la solidarité réciproque dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

C'est dans ce sens que les deux pays, qui entretiennent des relations officielles depuis le début du XXe siècle, ont convenu courant 2020 de relancer leurs relations bilatérales et de leur imprimer un élan qualitatif dans tous les domaines.

Ainsi, lors d'un entretien téléphonique en avril dernier, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, et le chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, ont réitéré leur attachement au renforcement des relations bilatérales. Le chef de la diplomatie suisse a remercié le Maroc pour son soutien aux opérations de rapatriement des ressortissants suisses du Royaume, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

La Suisse a, en outre, rendu hommage au Maroc et a exprimé sa solidarité avec le Royaume dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 en projetant les couleurs du drapeau marocain au sommet de l'emblématique Mont Cervin.

Dans le cadre de la nouvelle dynamique impulsée aux relations entre le Royaume et la confédération helvétique, la Secrétaire d'Etat au DFAE, Mme Krystyna Marty, s'est rendue au Maroc en octobre pour présider la délégation suisse lors des consultations politiques bilatérales.

Dans un autre volet, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a effectué une visite de travail en Suisse en mars, au cours de laquelle il a tenu une série de rencontres avec différents responsables à Berne, dont le vice-président de la Confédération helvétique, Guy Parmelin, chef du département fédéral de l'Economie, de la Formation et de la Recherche.

Lors de cette visite, M. Amzazi s'est rendu également dans le Canton du Valais où il a rencontré plusieurs responsables locaux, notamment des représentants du Gouvernement et du Parlement du Canton ainsi que des institutions locales de formation et d'orientation.

Le 14 septembre, un séminaire a été organisé, par visioconférence, par la Chambre du Commerce Suisse au Maroc sous la thématique "valorisation des déchets au Maroc : quelles solutions durables pour nos villes ?" pour échanger sur les pistes de coopération et de partenariat entre les deux pays dans ce domaine.

Sur le plan économique, les deux pays œuvrent à optimiser les opportunités et à ouvrir de nouveaux horizons de partenariat et de coopération, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, financier, du transport, et du commerce, de l'agro-industrie, de la pêche et du tourisme durable.

Pour rappel, la Suisse occupe le 11ème rang parmi les pays clients du Maroc et le 25ème rang parmi les pays fournisseurs du Royaume. Le Maroc est le 7ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique. En 2019, le volume des échanges s'élevait à environ 750 millions de francs (environ 730 millions d'euros).

La qualité des relations entre les deux pays se traduit notamment par la conclusion de plusieurs Accords de coopération couvrant de nombreux domaines. Plus de 26 Accords et Mémorandums d'entente ont été signés entre les deux pays dont l'Accord de Libre-Echange entre le Maroc et l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), acté e 19 juin 1997, est entré en vigueur en 1999.

Entre 2019 et 2020, les deux pays ont signé notamment un mémorandum concernant les transports, et un autre en matière agricole, outre un accord dans le secteur du textile pour la période 2019-2021, et un programme dans le domaine du tourisme durable dans les provinces d'Azilal et de Béni-Mellal pour la période 2020-2025.

La balance commerciale entre le Maroc et la Suisse est globalement équilibrée surtout après l'inclusion des exportations de métaux précieux dans la grille de calcul des échanges. Environ 80% des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Association européenne de libre-échange (AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) se font avec la Suisse.

De même, la Suisse est parmi les plus grands pays investisseurs au Maroc. Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, le Maroc est la 2ème destination des investissements directs suisses en Afrique du Nord après l'Égypte, et 5ème en Afrique.

D'autre part, la Suisse et le Maroc entendent également développer une coopération dans le cadre du programme émanant de l'Office Fédéral Suisse de l'Environnement intitulé "Organic Waste to Energy" portant sur la production de l'énergie renouvelable.

Sur le plan multilatéral, l'ambassadeur, Représentant Permanant du Royaume à New York, Omar Hilale, ainsi que Mme Jürg Lauber, ambassadeur, Représentant Permanant de la Suisse à New York ont été nommés, en d'avril 2020, facilitateurs du processus de renforcement des organes des Traités des droits de l'Homme de l'ONU.

Sur les plans diplomatique et politique, les deux pays sont animés par le même engagement à contribuer aux efforts collectifs de solidarité et de coopération en faveur de la paix, la stabilité et l'action humanitaire internationale.

Les responsables suisses ont, en outre, à maintes reprises, salué la stabilité politique dont jouit le Royaume dans une région perturbée et ont également loué le climat des affaires au Maroc, un pays partenaire clé dans la région MENA et une porte privilégiée vers l'Afrique.

S'agissant de la première cause nationale, la Suisse fait sienne l'approche désormais consacrée dans les résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.

La Suisse soutient, de même, les efforts des Nations Unies et le rôle central qu'elles jouent dans le processus concernant le Sahara marocain. Elle souligne, de même, l'importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution basée sur le compromis.