Maroc: Le Groupe OCP hautement récompensé par les agences Sustainalytics et Vigeo Eiris

Casablanca — Le Groupe OCP a fait l'objet de deux nouvelles notations par les agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement spécialisées dans l'évaluation de la performance en sustainability et dans l'identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance), récompensant sa performance Sustainability.

Ainsi, OCP a obtenu la distinction top performers de Vigeo Eiris, confirmant son implication et son leadership en matière de développement durable depuis de nombreuses années, précise le groupe dans un communiqué, soulignant que conformément aux données communiquées par le rapport Vigeo Eiris, l'OCP a été classé à la troisième position mondiale sur un total de 206 entreprises internationales du secteur de l'industrie mining & metals et le premier parmi les entreprises des pays émergents.

Selon la même source, l'évaluation de la performance générale de l'OCP a augmenté de 27 points en comparaison à l'année 2019, fruit des avancées systémiques du groupe sur les questions liées aux domaines étudiés par l'agence, à savoir l'environnement, les ressources humaines, les droits de l'Homme, l'engagement communautaire, le comportement dans les affaires ainsi qu'en matière de gouvernance.

En effet, alors que le score maximum atteint est de 76/100 toutes industries confondues, l'agence a attribué au groupe une note de 66/100, correspondant à un niveau avancé de performance dans le monde, relève le communiqué, notant que les entreprises sont évaluées sur la base de leurs informations publiques et des précisions qu'elles fournissent en réponse aux questions de l'agence. A cet égard, le Groupe OCP est considéré comme "proactif" au regard des informations diffusées, premier niveau de coopération sur une échelle de quatre, témoignant des efforts de reporting et de divulgation engagés par le Groupe.

Pour sa part, l'agence Sustainalytics, qui évalue le groupe OCP de manière non-sollicitée depuis quelques années, a publié un rapport risque sustainability qui, au-delà d'évaluer la performance, s'intéresse à la force du management et son impact sur la composante "risque ESG".

Le niveau de "risque ESG" ainsi attribué par l'agence au groupe a fortement diminué pour atteindre le score de 27,4 , divisant ainsi par deux le score précédent. Cette note de risque est composée de deux dimensions, à savoir le niveau d'exposition de l'industrie aux "risque ESG" ainsi que le niveau de maîtrise desdits risques.

Et de noter que le rapport Sustainalytics a par conséquent permis à l'OCP de se placer sur le podium des meilleurs performers parmi les 53 entreprises évaluées dans la catégorie "agricultural chemicals". Le rapport reconnaît par ailleurs, un niveau de management fort, ou "strong", des risques sustainability, soit le plus haut niveau d'échelle.

Les résultats des analyses menées par les deux agences Sustainalytics et Vigeo Eiris confirment une nouvelle fois les engagements du groupe OCP en tant qu'entreprise responsable et ce, grâce notamment à l'expansion de sa politique en matière de développement durable et d'engagement social et communautaire, fait savoir le communiqué.

Le Groupe a réaffirmé la force de son "Engagement Communautaire" et de sa performance en "Environnement". L'agence Vigeo Eiris a attribué respectivement les scores de 84/100 et 69/100, soit près du double des moyennes de l'industrie. Sustainalytics a également reconnu au Groupe un fort niveau de gestion des aspects climatiques et émissions de GES (gaz à effet de serre) avec un score de 78/100 et ce, malgré la forte exposition au risque qu'implique son industrie. Ce faisant, le groupe confirme son engagement pour réduire son empreinte carbone et atteindre la neutralité d'ici 2040.

Il est à souligner que le Groupe OCP s'est particulièrement distingué à travers l'amélioration du score sur la Politique Droits de l'Homme qui est passé à 100% pour Sustainalytics. L'agence Vigeo Eiris a, quant à elle, augmenté le score des indicateurs liés aux droits humains pour s'établir à 66% alors que la moyenne de l'industrie se situe à 37/100.

Conscient de la nécessité de concilier croissance économique et préservation des ressources, OCP mène depuis des années un vaste chantier de transformation durable intégrant la Sustainability dans sa stratégie globale.

Leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, le Groupe OCP a implémenté une stratégie qui lui permet de renforcer son statut de producteur d'engrais parmi les plus durables au monde, intégrant ainsi les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'Organisation des Nations Unies.