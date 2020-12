Maroc: L'Afrique sous Covid-19 en 2020 - Le Maroc confirme son engagement solidaire inébranlable

Dakar — C'est dans les moments difficiles qu'on reconnait les fidèles et vrais amis. En 2020, le principe a été magistralement confirmé, encore une fois, par le Maroc à travers l'importante initiative humanitaire de soutien à plusieurs pays africains en pleine crise épidémiologique qui a marqué l'année qui tire à sa fin.

En effet, si la pandémie du Covid-19 a donné lieu à quelques rares actions humanitaires à travers le monde, l'aide médicale accordée par le Royaume à des pays des quatre coins du continent reste, de par sa dimension et son immense champ d'action, un geste humanitaire d'une forte symbolique de fraternité et de solidarité.

A l'aube de l'année qui tire à sa fin, l'Afrique, à l'instar du reste du monde, a subi de plein fouet les affres du nouveau coronavirus. La menace est inquiétante et le poids écrasant de la pandémie a pesé lourdement sur les équilibres fragiles des systèmes de santé dans plusieurs pays du continent.

Globalisé, le danger viral est inquiétant partout, donnant la priorité à un individualisme protectionniste dans la gestion de la menace et des impacts de la crise. Et c'est en pleine crise épidémiologique que le Maroc a lancé son geste de solidarité.

Sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, une opération humanitaire d'envergure a été, en effet, lancée au profit de plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

Cette importante Initiative Royale qui reflète la vision panafricaine du Souverain et Son intérêt particulier accordé au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de la Covid-19, a porté sur l'acheminement, via des ponts aériens, d'importants lots d'équipements et produits de protection et de prévention ainsi que des médicaments.

Les réactions à cette importante aide marocaine ont été unanimes à souligner son caractère humanitaire et sa dimension solidaire qui a porté sur des millions de masques, des centaines de milliers de visières, charlottes et blouses, des dizaines de milliers de litres de gel hydroalcoolique, de boîtes de chloroquine et d'azithromycine offertes gracieusement aux populations de ces pays.

Des mois après, la crise pandémique est toujours là. Et le Maroc qui a signé une excellente gestion des pics de la Covid-19 s'apprête, aujourd'hui, à lancer une opération massive de vaccination contre le nouveau coronavirus.

Le 9 novembre dernier, SM le Roi Mohammed VI a présidé, à cet effet, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, une opération nationale, d'envergure inédite, qui vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d'immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation.

A ce niveau aussi, le Maroc qui a pu occuper un rang avancé dans l'approvisionnement en vaccin contre la Covid-19, grâce à l'initiative et à l'implication personnelle du Souverain qui ont abouti à la participation réussie du Royaume aux essais cliniques, compte faire profiter les pays africains des vaccins qui seront produits dans ses laboratoires.

En signant un accord de partenariat avec le géant chinois, Sinopharm, le Royaume s'est, en effet, visiblement fait une place de choix dans la course à la production du vaccin. "L'essai vaccinal a été introduit au Maroc dans un cadre global de coopération stratégique qui comprend l'essai vaccinal lui-même, l'approvisionnement, mais aussi le transfert technologique pour que le pays devienne un producteur de vaccins", a expliqué aux médias, en ce sens, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Ainsi, en phase de vaccination aussi, la volonté du Maroc de faire profiter le continent et de l'approvisionner en vaccin est manifeste, et l'industrie pharmaceutique marocaine, parmi les plus dynamiques du continent, a les moyens de cette noble ambition.

Aux grands défis, les grandes actions. Et face à la Covid-19 qui demeure un pressant défi, le Maroc ne cesse d'agir et d'initier de grandes actions de solidarité envers l'Afrique dans un élan de coopération Sud-Sud prometteur et bénéfique aux partenaires du Royaume.