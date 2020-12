Maroc: Pologne-Maroc - Une dynamique ascendante pour un partenariat économique florissant

Varsovie — A l'image de leurs liens solides, les relations de coopération économique entre le Maroc et la Pologne sont promises à un avenir florissant eu égard à leurs multiples atouts et à la volonté commune d'aller de l'avant vers un partenariat du futur.

Les deux pays entretiennent des relations solides qui se projettent dans l'avenir à la faveur d'un dialogue régulier et de la convergence de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, imprimant un élan d'approfondissement à cette relation résolument tournée vers l'avenir.

La crise sanitaire de la Covid-19 a certes chamboulé l'échiquier économique mondial, mais elle n'a pas ralenti l'aspiration des deux pays à donner un élan substantiel à la coopération économique. La Pologne considère le Maroc comme un partenaire incontournable dans la région et un acteur clé en Afrique du Nord eu égard à sa stabilité et sa position privilégiée en tant que hub économique en Afrique, des atouts maintes fois salués par des responsables polonais qui mettent en avant à chaque occasion les potentialités et les perspectives de coopération qui s'offrent aux deux pays dans divers domaines.

Plusieurs opérateurs économiques polonais ont ainsi exprimé la volonté de développer des projets au Maroc, devenu un hub continental à la faveur de sa proximité de l'Europe, de son ancrage africain, de sa stabilité et de la résilience et des performances de son économie.

Le vice-président du Fonds polonais de développement, Bartlomiej Pawiak, avait d'ailleurs souligné récemment que le Maroc et la Pologne sont animés d'une volonté commune de développer leurs relations économiques tant au niveau du secteur privé que public, affirmant que pour la Pologne, le Maroc constitue la porte d'entrée idéale vers l'Afrique afin de renforcer la coopération économique et le commerce avec le continent.

M. Pawiak a mis l'accent à cet égard sur les multiples atouts du Maroc notamment la résilience de son économie, sa stabilité politique et son ouverture sur les investissements étrangers.

Ce témoignage a été livré à l'issue d'une réunion à Varsovie à laquelle a participé l'Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun qui avait mis en exergue le climat d'affaires favorable aux investisseurs et l'important arsenal juridique permettant une meilleure protection des investissements, soulignant que les accords de Libre-échange signés par le Maroc avec les pays africains font du Royaume non seulement un point de relais entre l'Europe et l'Afrique, mais également une terre d'investissement qui offre des avantages attractifs aux entreprises du monde entier.

Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Maroc et la Pologne a porté sur la manière dont le Fonds de Développement polonais pourrait accompagner et soutenir la stratégie d'investissement au Maroc du Fonds d'investissement "MRP FIZAN", qui opère dans plusieurs secteurs d'activité, de l'aviation à l'immobilier en passant par l'informatique, les télécommunications et les technologies d'utilisation de l'hydrogène.

Le président du Fonds "MRP FIZAN", Maciej Rudnicki avait assuré à cette occasion qu'en dépit du contexte lié à la pandémie de coronavirus, le Fonds a pris la décision d'opérer une expansion des investissements au Maroc.

M. Rudnicki qui a souligné l'essor de développement du Maroc a exprimé la volonté du Fonds d'investir au Maroc en y installant une usine d'assemblage de gyrocoptères et d'hélicoptères ultralégers.

La forte volonté de raffermir les relations de coopération économique s'est également traduite par la signature en octobre dernier d'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce de Casablanca-Settat (CCISCS) et la Chambre de commerce de Varsovie (CCV), en vue de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Pologne.

Signé par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca- Settat (CCISCS-CS), Yassir Adil, et le Président de la Chambre de commerce de Varsovie, Marek Traczyk, lors d'une rencontre organisée à distance, simultanément à Casablanca et Varsovie, cet accord vise à promouvoir les échanges commerciaux, industriels et techniques entre les deux pays.

Se fondant, à la fois, sur le développement de la culture commerciale, et sur la nécessité de consolidation de l'expertise, de l'efficience des Chambres de Commerce, cette convention prévoit plusieurs axes de collaboration entre les deux chambres homonymes.

Le Président de la Chambre de commerce de Varsovie, Marek Traczyk, avait à cette occasion affirmé que les opportunités d'affaires qu'offre le Maroc aux entreprises polonaises dans différents secteurs d'activité sont très importantes, soulignant que le Royaume est une destination stratégique pour les investissements et une porte d'entrée par excellence vers l'Afrique pour les investisseurs polonais.

L'Ambassadeur du Maroc en Pologne a pour sa part affirmé que l'encouragement des initiatives entre les secteurs privés des deux pays permettra de dynamiser les échanges commerciaux, engager des projets de développement communs à forte valeur ajoutée et avoir une balance commerciale proche de l'équilibre entre les deux pays, notant que dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, il s'avère plus important que jamais de multiplier et de diversifier ses partenariats économiques.

La dynamique ascendante des relations entre les deux pays s'est aussi traduite par la création en février dernier du groupe d'amitié parlementaire polono-marocain au Sénat, constitué des deux principaux pôles de la scène politique polonaise à savoir le parti "Droit et justice" et la "Plate-forme civique".

Les perspectives de coopération sont très prometteuses pour les deux pays eu égard à la place privilégiée qu'ils occupent sur la scène régionale et internationale et la qualité de leur relation solide et tournée vers l'avenir.