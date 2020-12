Maroc: Covid-19 - Ces innovations nées pendant la crise!

Rabat — En quelques mois seulement, le monde entier a dû faire face à une pandémie qui a changé le mode de vie de plusieurs personnes. Et tandis que le monde essaye de se remettre de l'impact du coronavirus, les institutions et les individus à travers le globe en profitent pour proposer des innovations. Si la Covid-19 a posé de nombreux défis, est-il possible qu'elle ait apporté des changements positifs à nos vies?

En effet, les restrictions et les règles qui ont accompagné cette pandémie telles que la distanciation sociale ou encore le manque en personnel soignant ont été à l'origine d'innovations considérables. Le confinement étant devenu la nouvelle norme, a obligé beaucoup de gens à se mettre au télétravail, d'autres au chômage partiel. Certains ont eu alors plus de temps afin d'innover et de trouver des solutions aux défis provoqués par la Covid-19.

En témoigne, une équipe de chercheurs marocains, composée d'ingénieurs et de médecins, qui ont développé un masque intelligent de détection automatique à distance du virus. Le masque, qui sert également de barrière de protection, a été conçu en utilisant l'impression 3D et contient une carte et des capteurs de température, d'humidité et de pression permettant de mesurer le cycle respiratoire, ainsi que le taux d'oxygène dans le sang.

Les créateurs marocains se sont révélés durant cette pandémie, notamment avec la création d'un respirateur artificiel 100% marocain qui a été mis en point par La Fondation de Recherche de développement et d'innovation en sciences et ingénierie afin de répondre aux besoins des hôpitaux qui traitent les personnes atteintes de problèmes respiratoires.

Le « Made in Morocco » était aussi présent avec la production à grande échelle du test PCR Covid-19 100% marocain qui avait reçu les validations nécessaires. Cela a permis d'augmenter la capacité de dépistage des cas du coronavirus au Maroc.

A cet effet, 24 inventions marocaines ont été honorées lors du "World Invention and Innovation Foundation". Le Royaume s'est classé ainsi troisième après l'Inde et l'Iran en termes de nombre d'inventions.

Partout dans le monde, le corps médical était en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Et, face à cette pandémie, la médecine avait besoin d'un coup de main. A cet effet, plusieurs outils robotiques et numériques ont été mis en place pour la prévention contre ce virus.

Dès le début de la pandémie, le monde a "succombé" aux drones. Ces aéronefs sans pilote étaient d'une utilité sans pareil que ce soit pour le transport des prélèvements destinés aux tests de dépistage du coronavirus, pour des missions de désinfections, ou encore pour détecter les personnes atteintes de coronavirus avec des capteurs thermiques.

Et dans ce domaine, le Maroc n'a pas dérogé à la règle. Il a aussi développé un usage, tous azimuts, de ces appareils comme moyen, entre autres, de lutter contre cette pandémie, notamment pour désinfecter certaines agglomérations. Harhoura en est le meilleur exemple !

Ces inventions ne se sont pas juste limitées au domaine de la Covid-19, la crise sanitaire a aussi donné l'occasion à la nouvelle génération de montrer son talent et ses facettes inconnues dans différents secteurs.

La restauration par exemple où le digital est désormais un véritable catalyseur de la relance de ce secteur. Il est devenu préférable de passer une commande en ligne avant de se rendre dans un restaurant, tout comme d'effectuer des paiements sans contact. La technologie a simplifié le secteur alimentaire et lui a donné le coup de pouce nécessaire.

Et pour ceux qui préfèrent l'option de manger "outdoors" et afin de respecter la distanciation sociale, quelques restaurants ont réinventé certaines de leurs opérations en instaurant des cylindres de plastique transparent qui s'accrochent au plafond, un peu comme un abat-jour.

Les neuf derniers mois ont montré qu'il était possible d'innover et d'inventer malgré les circonstances, les délais ont été raccourcis et tous les efforts se sont réunis pour rendre la réponse à la pandémie aussi efficace et flexible que possible. Mais la plus grande innovation ... est le vaccin. Il sera l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. La réussite du programme de vaccination de masse, s'il réussit, pourrait être un grand moment de ce siècle.