Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Redonner à Odziba sa vocation de bassin de production du manioc

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a fait, le 18 décembre, un état des lieux de la station de recherche agronomique d'Odziba, dans le district de Ngabé, département du Pool, en vue de redonner à la station de recherche de la localité sa vocation de recherche en culture du manioc, aliment de base à grande consommation.

A l'occasion de la visite de la station de recherche d'Odziba, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou s'est fait une idée de la réalité sur le terrain pour définir les conditions de relance de la recherche sur la culture du manioc en s'appuyant sur l'expertise en la matière de l'Institut national de recherche agronomique (IRA). « Il est établi qu'en matière de recherche surtout agronomique, ce n'est pas que nous allons produire des tonnes de manioc et des produits agricoles mais, de créer les conditions pour améliorer la qualité et augmenter la productivité », a indiqué le ministre en charge de la Recherche scientifique.

Par ailleurs, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a souligné la nécessité de préserver la superficie de la station de recherche agronomique d'Odziba en se référant au cadastre afin qu'un titre foncier soit acquis dans les plus brefs délais, pour éviter que des prédateurs fonciers s'y installent anarchiquement.

De leur côté, la directrice de la zone agronomique de Brazzaville, le Dr Françoise Romaine Otabo, et le chef de cette station, Jean Claude Mambou, ont formulé le vœu de connecter la station d'Odziba au réseau électrique et d'y installer un forage pour que la recherche dans cette station aille de l'avant.

La station de recherche d'Odziba, autrement appelée station régionale d'Odziba, est l'une des stations de la zone de recherche agronomique de Brazzaville depuis 2012. Ouvert à partir de 1976 à Mbé, ce site expérimental des plateaux Batékés est placé à Odziba à partir de 1980 pour des raisons d'accessibilité. Située à 100km de Brazzaville sur la route nationale n°2, la station de recherche agronomique d'Odziba a une superficie de plus de 49 hectares, 700 m d'altitude. Il a pour missions, notamment, de sélectionner et d'améliorer les cultures vivrières, maraîchères, fruitières et industrielles, les espèces animales et halieutiques, mettre au point les techniques agrosylvopastorales et aquacoles adaptées aux différentes zones agroécologiques, produire les semences et matériel de plantation des géniteurs et alevins, assurer la conservation du patrimoine génétique et appuyer le développement agricole local.

Il sera développé dans la station de recherche agronomique d'Oziba, la filière manioc dans la mise en place d'un parc à bois de manioc à partir des vitro plants pour fournir aux producteurs du matériel de plantation de qualité et en quantité suffisante, développer la filière agropastorale et les activités de transfert de technologie par les essais participatifs chez les producteurs.

Le sous-préfet de Ngabé, Henri Itoua, a saisi l'occasion pour évoquer les problèmes que connait le CEG d'Odziba qui se trouve dans un piteux état. Réagissant à la doléance, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a initié, séance tenante, une collecte de fonds pour un début de réhabilitation du CEG dans une allure de solidarité gouvernementale.