Angola: Les automobilistes veulent une réhabilitation rapide de la route nationale 105

Benguela (Angola) — Une plus grande vitesse dans la récupération de la route nationale n ° 105 et dans la construction du pont sur la rivière Cutembo, dans la municipalité de Chongoroi, est le désir des automobilistes, a appris l'ANGOP dimanche.

Selon les conducteurs interrogés le long de la route, des améliorations sont déjà visibles dans le tapis d'asphalte, qui a bénéficié de bouchage de trous, raccourcissant le temps du voyage entre la ville de Benguela et la municipalité de Chongoroi, située plus au sud dans la province de Benguela.

Pour Mateus Adriano, conducteur d'un véhicule léger, le trajet entre la ville de Benguela et Chongoroi dure aujourd'hui environ une heure et demie, sur un tronçon qui prenait plus de deux fois ce temps en raison des nombreux trous.

«Un travail raisonnable est en cours et actuellement nous voyageons plus confortablement entre Benguela et Chongoroi, mais nous devons imprimer plus rapidement dans la réhabilitation de la route, car les pluies approchent et il y a des déviations par rapport au chemin de terre, où la circulation peut être compliquée », a-t-il dit.

Dans le même cadre, il a indiqué que les travaux du nouveau pont sur la rivière Cutembo, qui relie les provinces de Benguela et Huía, méritent une attention particulière, car il s'agit d'une route internationale.

"De temps en temps, lorsqu'il pleut beaucoup dans les campagnes, le tracé alternatif pose des problèmes, coupant la connexion entre les deux provinces et provoquant de graves perturbations dans le transport des personnes et des marchandises", a-t-il souligné.

Il appelle donc l'entrepreneur à accélérer la construction du nouveau pont, en vue d'assurer une plus grande fluidité de la circulation et d'éliminer les inconvénients constants.

José Lussati, qui est également conducteur, reconnaît les améliorations de la circulation routière le long de l'EN 105, bien qu'il soit d'avis qu'au lieu de boucher des trous, une nouvelle route plus large devrait être créée dans le respect des normes des pays de la SADC.