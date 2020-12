Cote d'Ivoire: Université internationale de Grand-Bassam - 77 étudiants reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Il y avait de l'émotion, samedi, dans la salle Lougah François et Ernesto Djédjé du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville. Et pour cause, 77 étudiants, en fin de formation, ont été célébrés par la communauté universitaire, des parents et amis pour avoir obtenu avec brio le « Bachelor » après quatre années d'études à l'Université internationale de Grand Bassam (Uigb). Les 26 filles et 51 garçons diplômés de la 6e promotion de l'Uigb se répartissent comme suit : 47 en Administration des affaires, 12 en Science politique, 2 en Systèmes Informatiques, 8 en Technologie du génie mécanique, 5 en Mathématique et 3 en Informatique.

Dans son adresse solennelle, le président de l'Uigb, le professeur Saliou Touré, a traduit sa reconnaissance aux invités de marque de l'événement et aux parents des étudiants pour la confiance qu'ils ont en l'établissement. « Notre Université offre six formations diplômantes au niveau Bachelor à travers ses deux écoles : l'école de Science, technologie, ingénierie et mathématiques (Stem), qui offre des programmes académiques dans les domaines de l'informatique, des mathématiques et du génie mécanique technologique et l'école de Business et des sciences sociales (Bss), qui dispense des formations en administration des affaires, en systèmes d'information et en science politique », a fait savoir Saliou Touré.

Il a relevé que l'Uigb a fait des progrès importants dans le domaine des infrastructures, de la formation et de la recherche. Elle compte 859 étudiants issus de 22 pays, dont 11 pays de la Cedeao, avec 43% de filles. « En dépit d'une période fortement impactée par la pandémie de la Covid-19, depuis la mi-mars 2020, l'Université a maintenu son fonctionnement normal dans les domaines de l'enseignement, de l'apprentissage et des autres activités connexes. Ceci a été possible grâce à l'engagement de tout le personnel de l'Uigb et à l'équipement de l'institution en moyens technologiques. Cette réussite n'aurait pas été possible sans le soutien multiforme du gouvernement ivoirien, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Abidjan et de notre Conseil d'administration », a conclu l'éminent professeur de Mathématiques.

Invité d'honneur de cette 6e édition de graduation, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire Richard Bell, qui s'est fait représenter par l'attaché de presse de l'ambassade, Taylor Tinney, a tenu à s'adresser, par vidéo-conférence, aux étudiants. Il les a félicités et leur a prodigué des conseils au moment où ils vont affronter le monde du travail.

« Aux étudiants qui vont être diplômés aujourd'hui: félicitations! La route a pu sembler longue et ardue, mais vous avez prouvé que vous avez le talent, l'énergie et la discipline nécessaires pour surmonter tous les obstacles et franchir la ligne d'arrivée. Vos proches croient en vous. Tous ceux qui soutiennent cette université croient en vous et en l'énorme potentiel des jeunes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. A cet égard, il me plaît de noter que la quasi-totalité de la coopération des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire découle de la conviction que l'atout le plus précieux de tout pays, c'est son peuple. Et cette conviction fait consensus à Washington. Voilà pourquoi les États-Unis sont de loin, et depuis longtemps, le premier contributeur à la santé publique à l'échelle mondiale. Rien qu'en Afrique, les États-Unis ont investi plus de cent milliards de dollars dans le seul domaine de la santé publique au cours des vingt dernières années. Récemment, le Bureau des Affaires africaines du Département d'État américain a créé l'Initiative des partenariats universitaires. L'Université internationale de Grand-Bassam est l'une des premières en pays francophone à participer à cette initiative », a-t-il affirmé; ajoutant que dans ce cadre, l'Ambassade américaine a eu le plaisir de contribuer à hauteur de 250 000 dollars à l'Université de Géorgie - institution prestigieuse qui fut la toute première université publique aux États-Unis - pour faciliter son nouveau partenariat avec l'Uigb.

« L'objectif est non seulement de renforcer les pratiques de gestion et de planification de l'Uigb, mais à terme, que l'Uigb obtienne l'accréditation américaine. Chers étudiants, je pense que vous n'avez pas besoin de mes conseils, car je sais que certains parmi vous ont déjà démontré beaucoup de dynamisme et de vision », a exhorté l'ambassadeur Richard Bell.

Avant lui, Mme Rosmonde Loukou, représentant le maire de Treichville, François Albert Amichia, a rendu hommage au Pr Saliou Touré et son équipe, pour avoir su relever le défi de « la première université bilingue en Côte d'Ivoire, visant l'excellence ».

Au nom des diplômés, Diaby Abdel Ousmane a pris l'engagement de faire la promotion des valeurs de l'excellence, d'abnégation, de probité et de mettre en pratique tous les enseignements reçus à l'Uigb pour êtres des bâtisseurs de leur continent, l'Afrique.

Ouverte en 2007, l'Uigb avait obligation, jusqu'en 2014, d'envoyer ses étudiants, après deux ans en Côte d'Ivoire, aux États-Unis pour finaliser leur diplôme. Ce, dans le cadre d'un partenariat avec l'université Georgia State.

Depuis 2014, le Conseil d'administration a autorisé l'Uigb à délivrer le « Bachelor » sur place en Côte d'Ivoire. Cette décision dénote de l'évolution positive de cet établissement calqué sur le modèle du système éducatif américain, avec l'anglais comme langue d'enseignement.