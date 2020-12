Cote d'Ivoire: M'Bengué/Législatives 2021 - Kader Ali Coulibaly,1er candidat Rhdp choisi à l'unanimité par la base

Le député-maire de M'Bengué, l'honorable Kader Ali Coulibaly, par ailleurs coordonnateur associé du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région du Poro, a été choisi à l'unanimité par la base le 19 décembre lors d'une réunion tenue au foyer des jeunes de M'Bengué, pour conduire le parti aux élections législatives de 2021. Depuis l'ouverture de l'inscription des candidats, aucune candidature n'a été enregistrée, hormis celle de Ali Kader.

« Il avait été demandé aux militants de venir s'inscrire au niveau du siège si quelqu'un avait vraiment l'intention d'être candidat aux législatives. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'à part la candidature de Coulibaly Ali Kader que nous avons enregistrée, il n'y a eu aucune autre déposée au niveau du siège. Maintenant, au niveau de l'inscription, on devait s'assurer de certaines choses. On devait s'assurer que Monsieur Ali Kader est bien militant du Rhdp, et inscrit dans un comité de base. Nous avons noté qu'il est effectivement militant du Rhdp. Ensuite, nous avons trouvé que Monsieur Ali Kader est inscrit dans un comité de base de la délégation de section de Zanadala et que sa délégation de section est dirigée par notre collègue Coulibaly Zana Wagnon », a indiqué le comité chargé de la réception des candidatures. Toutes les structures locales et départementales du parti ont été unanimes quant au choix de leur candidat. Désigné, Ali Kader a reçu le soutien des associations communautaires, des chefs de villages, des conseillers municipaux, des jeunes, des femmes, des enseignants, de toutes les sections et de son mentor N'Golo Fatogoma.Après sa désignation, l'honorable Kader Ali Coulibaly a traduit sa reconnaissance à toutes les instances du parti, aux militantes et militants, aux populations, et les a invités à l'union.

Dans l'optique de bien préparer les élections législatives à venir, un comité ad-hoc a été mis en place, aussitôt.

Source: SERCOM