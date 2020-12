Cote d'Ivoire: Boundiali/Dernier conseil municipal de l'année - Le maire Mariatou Koné annonce d'importants travaux pour 2021

La dernière session du conseil municipal de Boundiali s'est tenue, le samedi 19 décembre 2020, au quartier Nabanga. C'est en présence des autorités préfectorales, coutumières et des populations de Boundiali que le conseil dirigé par la maire Mariatou Koné a dressé le bilan de l'année écoulée et présenté les perspectives pour l'année 2021.

Cette proximité avec les populations, la Maire Mariatou Koné et son conseil l'ont décidé pour une question de transparence dans la gestion des affaires communales.

Selon le conseil municipal, pour l'année 2020 le budget s'est équilibré en recettes et en dépenses à 350 721 000 FCFA dont 210 468 000 en fonctionnement et plus de 140 millions en investissements. Lesdites dépenses ont été effectué essentiellement dans l'aménagement et la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires.

Un bilan positif qui permet à la maire Mariatou Koné de réitérer son engagement et celui de son conseil, à servir davantage les intérêts des administrés.

Un bilan positif qui augure de perspectives encore plus porteuses d'espoir. Pour l'année 2021, le budget primitif de la municipalité qui s'élève à plus de 369 millions va servir à engager d'autres travaux. Des travaux importants au nombre desquels, la construction de forage à l'abattoir de la ville, des travaux d'extension du réseau électrique, le reprofilage et l'ouverture des rues, la réhabilitation et la construction de cantines scolaires et primaires etc.

En plus des réalisations d'infrastructures, la maire de Boundiali a annoncé la mise en œuvre de 7 projets acquis du fonds vert de la Banque Mondiale en faveur des femmes de Boundiali.

La secrétaire générale de préfecture de Boundiali , Chia Annick Yapo, représentant le préfet de région, a dit sa fierté à la Maire Mariatou Koné, qui se bat pour le bien-être de ses concitoyens. « Je voudrais dire infiniment merci à Madame le Maire pour tous ses efforts de bien-être au profit des populations. Toutes actions que vous menez sont plus sonnantes que les mots. Chaque fois que nous assistons aux séances municipales, nous constatons une amélioration dans le bien-être de vos parents », s'est-elle réjouie.

Le conseil a également mis un point d'honneur sur la sensibilisation des populations à la prudence sur les routes surtout en cette période de fêtes. A cet effet des casques ont été offerts à des centaines de personnes par la Maire.

Source : Sercom