Sénégal: Conquête de la mairie de Malicounda - L'AEDM s'attaque à la gestion du maire Maguette Sène

Le mouvement Agir Ensemble pour le Développement de Malicounda a tenu hier son assemblée générale à Malicounda Carrefour pour définir sa feuille de route et soulever les difficultés auxquelles les différents villages sont confrontés.

Les questions d'extension du réseau électrique et d'adduction d'eau en plus de l'existence d'abris provisoires dans les écoles sont au centre des préoccupations. Ce mouvement se positionne ainsi pour aller à la conquête de la mairie de Malicounda dirigée par le maire Maguette Sène, directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, considéré par les membres de l'Aedm comme un baobab aux racines éparses et difficile à attaquer. Tout de même, ils comptent s'atteler à faire l'exercice pour placer leur président Mamadou Dia, un opérateur économique très versé le social, à la tête de la commune de Malicounda.

Selon Sidy Diagne, le vice-président de l'Aedm, son exigence est de voir l'audit de la commune de Malicounda et des éclairages sur le budget lors des sept dernières années et le plan d'utilisation des 300 millions de francs tirés de la centrale solaire et versés à la municipalité. Ils ont exigé des clarifications sur la gestion de la Covid-19 et les inondations à Nianing.

Les candidats à la conquête du fauteuil de Maguette Sène se fendent aussi d'une autre demande relative aux 15 millions de francs de carburant alors que le parc automobile de la commune se résume à deux ou trois véhicules dont un bus.

L'impraticabilité des routes en hivernage et le manque de médicaments dans certains postes de santé sont cités aussi pour noircir davantage le tableau.