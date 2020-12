Sénégal: Week end des Lions - Sadio retrouve son sens du but face à Kouyaté

Sadio Mané était attendu ce week-end après neuf matchs de championnats sans but. L'attaquant des Lions a répondu présent sur la pelouse de Crystal Palace de son coéquipier Cheikhou Kouyaté pour le compte de la 14e journée de Premier League.

Les Reds ont sans doute remporté leur plus large victoire en Premier League en écrasant leur adversaire sur la marque de 7 à 0. L'attaquant vedette sénégalais a lancé la machine de Liverpool en délivrant la passe décisive pour l'ouverture du score de Liverpool, A la 35e minute, l'international sénégalais débloquera son compteur but en faisant trembler les filets et pour le but du 2-0 sur un service de Firmino.

En Ligue 1 française, le FC Metz de Papa Ndiaga Yade, Lamine Guéye et Opa Nguette a dominé le RC Lens sur la marque de 2 à 0. Et c'est Opa Nguette qui a donné le ton suite à une contre-attaque express. Servi sur la droite, l'attaquant sénégalais rentre dans la surface, se joue de Massadio Haïdara d'un crochet intérieur et enchaîne par une frappe à ras de terre du gauche.

Sur la trajectoire, son compatriote Ndiaga Yade suit, dévie subtilement le ballon et trompe le portier Lensois. L'ancien joueur de Génération Foot a inscrit son deuxième but en Ligue 1. Dans le cadre de la 13e journée de Super Lig, le promu Hatayspor en déplacement sur le terrain de Goztepe a pu compter sur Mame Biram Diouf pour s'imposer par 1 but à 0. L'attaquant international sénégalais a marqué l'unique but de la rencontre sur pénalty à la 59e minute et il porte son compteur à 4 réalisations.