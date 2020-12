Cote d'Ivoire: Amadou Koné ( Porte-Parole de la famille Gon Coulibaly) - "Nous vous demandons d'avoir une seule boussole Alassane Ouattara"

Après le dépôt de la gerbe de fleurs suivi du recueillement de la délégation du RHDP sur la tombe d'Amadou Gon Coulibaly, le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le ministre Amadou Koné, dans un discours plein d'émotions, a témoigné sa gratitude au directeur exécutif du RHDP Adama Bictogo et à sa délégation.

M. le Directeur exécutif M. le ministre des Affaires présidentielles Nous sommes à une journée d'hommage. Merci pour cette journée pleine d'émotions. C'est une journée qui est pleine de souvenirs. Mais la famille me charge de vous dire que ça ne devrait pas être une journée de tristesse. Pour la famille, venir rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, il n'y a pas plus rassurant. Il n'y a pas plus gratifiant que l'acte que vous posez aujourd'hui. Surtout que cet hommage arrive après cette belle victoire de ce grand parti, cette belle victoire du Président Alassane Ouattara, le père spirituel, le père tout court du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

La famille me charge de vous remercier de cet honneur que vous faites à l'ensemble de la famille Amadou Gon Coulibaly. M. le Directeur exécutif Cette famille est une famille politique. La cérémonie de ce jour révèle un caractère solennel. Elle révèle un caractère particulier. C'est ici à Korhogo, pas très loin d'ici que le Président Félix Houphouët-Boigny a véritablement lancé sa carrière politique. Nous serons tout à l'heure à la mosquée Djélisso où est inhumé la patriarche Gon Coulibaly.

Rentrer dans l'opposition pour cette famille était quelque chose de pas simple ; cela a été facilité par l'éducation que nos frères ont reçue ; les relations que cette famille entretenait depuis de longue date, depuis la création de Korhogo, avec Kong. Et aussi parce que nous nous sommes de la même famille.

Nous connaissons la famille Ouattara, celle du Président Alassane Ouattara. Hier, nous étions au Djassa. Je voudrais vous dire qu'avant notre naissance, le doyen Gaoussou Ouattara, à chaque fois qu'il était de passage à Korhogo, allait déjeuner chez les Gon Coulibaly avant de se rendre à Kong.

Pour nous, c'est donc une journée importante. Ce n'était pas évident qu'une famille aussi ancrée dans le PDCI, qu'une famille qui a porté le PDCI, qui a porté le Président Félix Houphouët-Boigny, aille dans l'opposition. Mais tout a un sens. Nous l'avons fait parce que nous connaissons la famille, parce que nous connaissons le Président Alassane Ouattara.

Parce qu'également, nous connaissons, Amadou Gon Coulibaly. Homme de droiture, il a engagé toute cette famille à Korhogo pour implanter le RHDP dans la région du Poro. Il a a travaillé avec nos oncles dont Tiémoko Yadé ; nos aînés Kafana Koné et Yéo Fatogoma ; et aussi son, frère le ministre Téné Birahima Ouattara.

Aujourd'hui donc, ce que nous célébrons nous, ce n'est autre que l'un de nos frères, l'un de nos fils. Hormis cet engagement de plus de 30 ans aux côtés d'un homme, nous sentons aujourd'hui qu'Amadou Coulibaly avait vu juste, que Korhogo avait vu juste. Depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il y a eu beaucoup de décès dans le pays.

Que l'âme des défunts repose en paix. Mais cinq mois après, nous continuons de célébrer Amadou Gon Coulibaly. C'est pour cela que je dis que pour nous dans la famille, cette journée d'hommage est importante. La famille vous demande de ne pas être triste. Au nom d'Amadou Gon Coulibaly, tous ses frères et sœurs, vous avez pris l'engagement de faire en sorte que, malgré les difficultés, le Président Alassane Ouattara soit réélu.

Je voudrais, au nom de la famille, vous remercier pour cette belle victoire du RHDP et vous demander, le directeur exécutif l'a dit tout à l'heure, de rester unis, solidaires. Nous demandons de faire en sorte que cette belle famille à laquelle nous avons cru, le président Alassane Ouattara a cru, depuis plus de trente ans, se consolide et attire davantage d'Ivoiriens. Parce que cette famille a commencé à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Cette famille devra continuer d'apporter le bonheur aux Ivoiriens.

Nous vous demandons d'avoir une seule boussole. C'est aussi cela l'héritage et la leçon politique qu'Amadou Gon Coulibaly nous a laissés. Alassane Ouattara devra être notre seul boussole. Alassane Ouattara, c'est lui qui devra donner le ton. La famille demande de soutenir son frère, son fils, Alassane Ouattara.

Le Président a un mandat de 5 ans. Ce mandat sera un challenge. Parce que nous connaissons l'homme. La famille Gon Coulibaly vous demande d'être encore plus solidaire autour du père de famille. Léducation que nous avons reçue et que nous détenons donc du bois sacré du Poro nous enseigne que quand vous avez un chef qui est le chef de famille, il faut que tous les enfants demeurent unis autour de lui. C'est cette voie qu'Amadou Gon Coulibaly a indiquée.

Au nom de la famille, je voudrais donc vous confier notre frère, notre père le Président Alassane Ouattara. Nous voudrions vous confier notre frère, notre père, le père d'Amadou Gon Coulibaly, celui pour qui Amadou Gon a tout donné. Nous voudrons vous confier le Président Alassane Ouattara. Que Dieu exhausse toutes les prières que nous avons faites depuis hier.

Que Dieu accepte les prières que nous ferons aujourd'hui. Je voudrais dire merci à mon aîné Téné Birahima Ouattara qui représente notre père. Même si vous travaillez dans votre propre champs, on doit vous dire merci. La famille me demande de vous dire de transmettre au Président ses remerciements. Il a été et est toujours aux côtés de la famille. Le Président ne fait pas une seule semaine sans téléphoner ou passer voir la maman, comme nombreux d'entre vous, malgré son calendrier chargé.

Pour cet hommage, il a pris les dépenses de la famille. C'est plus de 22 millions que le président a apportés comme contribution au titre de la famille. : 10 millions pour vous recevoir, 5 millions aux marabouts, 5 millions à l'église et 2 millions hier jeudi pour la lecture du Coran. Je voudrais prier Dieu pour que le Président reste en vie, qu'il ait une santé de fer.

Que Dieu ajoute à la vie du Président, les années que nous espérions qu'Amadou Gon vive encore et qu'il n'a pas vécues. Nous allons continuer de le soutenir, et je vous rassure, dans l'union, la fraternité. nous l'avons toujours fait depuis le patriarche Gon et notre père Gon Coulibaly aussi qui est inhumé ici. Nous allons continuer de travailler dans la fraternité, l'union pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix ; que le pays et le Président continuent leur chemin tranquillement.

Voilà le message que la famille, au nom du chef de canton Issa Coulibaly et de notre maman Fatoumata Gon Coulibaly que je voulais vous transmettre. M. le Directeur exécutif, je l'ai dit à certains et je voudrais le dire publiquement, je vous présente nos excuses. Beaucoup d'entre vous auraient souhaité toucher la tombe de votre frère, votre ami.

Comme vous le constatez, nous avons un caveau familial où repose d'abord notre grand-père Gon, notre frère et notre père Amadou Gon. Ce caveau, nous sommes en train de l'élargir parce que ceux qui ont assisté à l'inhumation d'Amadou Gon Coulibaly savent qu'il n'a pas été inhumé dans le caveau initial. Donc il y a un important travail qui est en train d'être fait, et nous n'avons pas voulu exposer ce chantier.

Mais nous sommes sûrs que de là où Amadou Gon Coulibaly est, il entend et voit tout ce qui se fait ici. Je voudrais vraiment vous présenter cette excuse et dire que, dans quelques mois, chacun aura l'occasion venir au contact de la tombe du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Que Dieu exauce toutes nos prières et que Dieu fasse que vous retourniez tous sains et saufs dans vos familles respectives. Que Dieu accorde la santé et longue vie au Président Alassane Ouattara et que Dieu continue d'avoir la main sur notre pays. »