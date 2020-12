Gabon: Lyon-Brest - Quand Steve Mounié pousse Anthony Lopes à la faute

Deuxième au classement de la Ligue 1 avec 33 points pris en 16 journées, l'Olympique Lyonnais aurait pu faire mieux s'il n'avait pas été contraint au nul contre Brest (2-2) lors de la 15è journée. Pour Anthony Lopez, le portier des Gones, le duel face à Steve Mounié qui a débouché sur un penalty, en est pour quelque chose.

Habitué à anticiper sur certaines actions et à sortir de son but, Lopes a été très critiqué pour ses sorties ces dernières semaines. Ces critiques ont eu de l'influence sur lui et l'ont poussé à se retenir lors de son duel face à Steve Mounié mercredi. Une attitude qu'il regrette.

« Le mauvais réflexe que j'ai eu, c'est de ne pas y être allé comme j'ai l'habitude de faire. Le ballon serait dans la tribune et j'aurais tout pris sur le chemin, je me serais fait emplâtrer quoiqu'il arrive mais au moins j'y serais allé à 100 %. Mais là, je n'y suis pas allé. Et plus je revois les images, plus je m'en veux parce que j'aurais vraiment dû faire une intervention comme j'ai l'habitude de faire. Je pense que face à toutes les équipes, au moindre duel avec moi, il se dira des choses », a-t-il dit dans un entretien accordé au Canal Football Club.

La preuve que Lopez ne changera pas sa façon de faire ses sorties.