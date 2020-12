Sénégal: Saint-Louis / Incendie au quartier Ndioloffène du Faubourg de Sor - Des marchandises et meubliers de maisons réduits en cendres, des moutons calcinés

C'est un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré dans l'après-midi du samedi 19 décembre à Ndioloffène, un quartier du faubourg de Sor. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans ce drame survenu précisément vers les coups de 15 heures. Alertés par les habitants riverains, les éléments de la 51ème Compagnie d'incendie et de secours (Sapeurs-pompiers) de Saint-Louis se sont aussitôt rendus sur les lieux du sinistre où ils ont pu circonscrire les flammes. Des animaux domestiques notamment des moutons qui se trouvaient dans la maison ont été calcinés.

"Des explosions de bonbonnes de gaz ont amplifié l'ardeur des flammes qui ont consumé toute une maison et une boutique pleine de marchandises, toutes deux réduites en cendres", ont soutenu quelques témoins. Une situation qui a plongé des familles propriétaires de cette maison et de la boutique dans la détresse et le désarroi total. Un drame qui n'a pas laissé indifférent le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye qui, aussitôt informé de cet incident, a fait le déplacement sur les lieux. C'est ainsi qu'il a promis de venir en aide aux victimes de ce drame.

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE SAINT-LOUIS AU CHEVET DES VICTIMES DE L'INCENDIE

Le tout nouveau Préfet du département de Saint-Louis, en l'occurrence Modou Ndiaye, s'est rendu lui aussi hier, dimanche 20 décembre, au chevet de la famille et du boutiquier touchés par l'incendie déclaré la veille, samedi 19 décembre, au quartier de Ndioloffène. "Nous sommes venus présenter notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de l'incendie d'hier. C'est pour également constater de visu les dégâts causés par cet incendie", a-t-il dit, lors sa visite.

"On ne connait pas encore l'origine de cet incendie ; mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu des dégâts énormes qu'on a enregistrés notamment des pertes d'animaux, de marchandises et de bagages scolaires, entre autres. Cependant, je tiens à rassurer nos compatriotes que toutes les mesures idoines seront prises afin de les accompagner en termes de soutien", a-t-il fait savoir, tout en rassurant que des enquêtes sont ouvertes par la Police pour en savoir plus sur les causes de cet incendie. Le Préfet a également magnifié l'assistance du service de l'Action sociale au profit des sinistrés, mais aussi le rôle joué par la Police et les Sapeurs-pompiers dans cette affaire.

APPEL AUX POPULATIONS POUR PLUS DE PRUDENCE EN CES PERIODES DE FÊTES

"C'est l'occasion propice pour moi de lancer un appel à l'endroit des populations parce que nous sommes en période de fêtes de Noël et du nouvel an. Les enfants utilisent souvent des pétards et autres matériels explosifs, donc nous en profitons pour demander aux familles (parents) de veiller à ce que leurs enfants puissent éviter le maximum possible les dégâts", a conclu Modou Ndiaye, Préfet du département de Saint-Louis, en marge de sa visite sur le site de l'incendie.