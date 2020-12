Sénégal: Covid-19 / Bilan du samedi 19 et du dimanche 20 decembre 2020 - 8 décès, 199 nouvelles contaminations, 26 cas graves

Le nombre d'infections de Covid-19 continue de flamber au Sénégal. Dans les dernières 48 heures, notre pays a enregistré 199 nouveaux cas de coronavirus sur 3175 tests virologiques effectués. Il s'agit de 72 cas contacts, d'1 cas importé enregistré à l'AIBD et de 126 cas issus de la transmission communautaire.

Pour le dimanche 20 décembre, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de « 29 cas contacts, 1 cas importé enregistré à l'AIBD et 58 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau 6, Louga 6, Mbour 6, Touba 5, Fatick 3, Richard-Toll 3, Médina 2, Ngor 2, Ouakam 2, Ouest-Foire 2, Sacré-Cœur-3 2, Yoff 2, Almadies 1, Amitié-3 1, Cité Asecna 1, Diakhate 1, Diourbel 1, GrandYoff 1, Guédiawaye 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Khombole 1, Koumpentoum 1, Liberté-6 1, Mamelles 1, Maristes 1, Podor 1, Saint-Louis 1 et Vélingara 1 ».

Selon le document, « 29 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris », « 26 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation », et « 4 décès ont été enregistrés ce samedi 19 décembre 2020 ».

Pour le samedi 19 décembre, il s'agissait, selon toujours le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de « 43 cas contacts et de 68 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Mbour 7, Dakar Plateau 5, RichardToll 5, Touba 5, Louga 3, Parcelles-assainies 3, Saint-Louis 3, Diourbel 2, Koki 2, Liberté-6 2, Mamelles 2, Maristes 2, Matam 2, Mermoz 2, Ouakam 2, Point-E 2, Sacré-Cœur-3 2, Bignona 1, Dahra 1, Darou Mousty 1, Fann 1, Fatick 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 2, Kaolack 1, Liberté-5 1, Ngor 1, Nioro 1, Nord-Foire 1, OuestFoire 1, Patte-d'oie 1, Pout 1, Rufisque 1 et Scat Urbam 1 ».

Par ailleurs, « 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 18 décembre 2020 », a révélé la même source. Au total, depuis l'apparition de la maladie le 2 mars dernier, 17758 cas ont été déclarés positifs dont 16522 guéris, 365 décédés, et donc 870 sous traitement.