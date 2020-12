Afrique: Migrations en Afrique - Un observatoire inauguré au Maroc

Ouvert vendredi dernier à Rabat sous l'impulsion du roi Mohammed VI, cet organe est un portail sur les données migratoires.

L'Observatoire africain des Migrations (OAM) a été officiellement inauguré à Rabat au Maroc, vendredi, 18 décembre dernier, alors que monde commémorait la journée internationale des migrants. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la Commissaire aux Affaires sociales de l'Union africaine, Amira El Fadil, et en présence d'un certain nombre d'ambassadeurs accrédités à Rabat.

Au cours de cette cérémonie, un accord de siège entre le royaume du Maroc et la Commission de l'Union africaine a été signé. « L'Observatoire africain des Migrations est le fruit de deux ans de travail laborieux et de collaboration fructueuse de notre pays avec la Commission de l'Union africaine », a souligné Nasser Bourita, qui a tenu à saluer l'engagement et le soutien du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour faire aboutir ce projet. Objectif, doter le continent africain d'un outil efficace lui permettant de répondre à un besoin réel et pressant afin de maîtriser le phénomène migratoire.

Les défis qui attendent l'OAM sont nombreux. Il s'agit par exemple de faire « un travail efficace de démystification des stéréotypes erronés sur la migration africaine. » Nasser Bourita a relevé que l'Observatoire devait assurer une triple fonction de compréhension, d'anticipation et de proposition et doit se déployer comme un outil de plaidoyer et d'aide à la prise de décision. De son côté, Amira El Fadil a indiqué que l'inauguration de l'OAM est une occasion historique et pour l'Afrique, estimant qu'il est une institution unique.

L'inauguration de l'OAM est la « démonstration du leadership volontariste de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que leader de l'Union africaine sur la question migratoire », a expliqué le ministre marocain en charge des Affaires étrangères. Dans son discours de circonstance, il a indiqué que cet Observatoire est né d'une vision royale et qu'il est la proposition phare de l'Agenda africain sur la migration, présenté par le roi Mohammed VI, en janvier 2018, à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine.