Cameroun: Ya-Fe 2020 - C'est lancé !

La foire prévue du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021 a été officiellement ouverte vendredi dernier en présence des autorités administratives et municipales de Yaoundé.

Pendant deux semaines, la partie basse du palais des Congrès va constituer l'un des pôles de divertissement phare de la ville de Yaoundé. C'est à la faveur de la foire ludique et commerciale dénommée Yaoundé en fête (Ya-Fe) qui y a ouvert ses portes vendredi dernier. Pour marquer le coup, autorités administratives et municipales de la ville ont sacrifié au rituel de la cérémonie d'ouverture tenue sur le podium géant aménagé sur le site pour la circonstance. Parade de chevaux, animation folklorique et autres prestations scéniques, l'assistance a eu droit à une démonstration de ce que sera la foire, du 18 décembre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021.

Dans son allocution de circonstance, Olivier Essomba, directeur de Ya-fe, a indiqué que l'évènement vise à permettre au public de passer de bons moments durant les fêtes de fin d'année. Concept qu'il a résumé à travers le diptyque : « Bien manger et bien boire en faisant de bonnes affaires. » Et compte tenu du Covid-19, la foire a été structurée autour de la lutte contre les méfaits de la pandémie. Un engagement matérialisé à travers le thème : « Covid-19, ensemble on se serre les coudes » et les mesures barrières scrupuleusement appliquées au niveau du site. A savoir port du masque, prise de température et lavage des mains. D'après Olivier Essomba, il s'agit pour la fondation Inter-progress, organisatrice de l'évènement, d'impulser une solidarité entre le gouvernement, les entreprises et les populations. Une initiative largement appréciée par le maire de la ville de Yaoundé, représenté par son premier adjoint Mvogo Mboua. « La mairie soutient la fête foraine et souhaite plein succès aux exposants et aux organisateurs », a-t-il déclaré en ouvrant officiellement les festivités.

Entreprises et autres opérateurs économique sont déjà déployés dans les stands. Entre autres objets exposés, des appareils électroménagers, des produits cosmétiques ainsi que des vêtements et des bijoux. Un grand espace est réservé à la gastronomie et un large pan du site, aux manèges qui drainaient déjà du beau monde durant le week-end. La délégation des officiels a eu le plaisir de découvrir le savoir-faire des artisans du Septentrion et des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest installés dans des pavillons spéciaux.