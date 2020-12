Egypte: Importance de mettre un terme aux sources de pollution

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad a affirmé lundi le souci du ministère de coopérer avec les diverses institutions au niveau national pour la gestion sage et permanente, la limitation de la pollution et le soutien de la mise en oeuvre des politiques écologiques destinées à mettre un terme aux sources de pollution et améliorer les conditions de vie, sanitaires et écologiques des Égyptiens, et ce en conformité avec la vision 2030 de l'Etat égyptien.

Lors de sa participation aux cérémonies de signature du protocole de coopération entre l'organisme des affaires de l'environnement et le club Rotary, la ministre a précisé que le ministère avancerait le soutien technique via les experts dans les domaines écologique et logistique et lancerait des campagnes de sensibilisation aux questions écologiques.

Le protocole comprend également la coopération pour mettre en oeuvre des initiatives et des projets expérimentaux qui contribuent à affronter les problèmes écologiques.