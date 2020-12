Sénégal: Saly-Portudal / Promotion de l'employabilite et entrepreunariat des jeunes - Le haut conseil du dialogue social joue sa partition

Le Haut Conseil Du Dialogue Social tient depuis hier, dimanche, sa 21ième Assemblée plénière autour du thème :"Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal " et l'animation d'un forum :"Regards croisés sur le phénomène de l'émigration clandestine ". Cette rencontre regroupe en grande partie, les jeunes des cinq centrales syndicales les plus représentatives. Pour Madame la présidente du Hcds, la rencontre a aussi l'allure d'une réponse à une demande de concertation nationale avec les jeunes sur la question de l'émigration clandestine.

Selon la présidente du Hcds, Madame Innocence Ntap Ndiaye, le thème retenu se justifie par son caractère universel car s'imposant comme une préoccupation partagée par tous les pays. La question, pour elle, en des termes différents, se pose suivant la qualité de l'employabilité et le niveau de développement des sociétés en fonction de la capacité des économies à créer des emplois.

Par conséquent, la présidente du Hcds voit le thème comme une interpellation de tous les mandants tripartites, en l'occurrence le gouvernement et les employeurs. "Les centrales syndicales de travailleurs ont certes intérêt à s'engager pour une bonne prise en charge des questions liées à ce thème au risque de perdre, le chômage s'amplifiant, des membres potentiels et par conséquent leur capacité à influer sur la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques économiques et sociales" a insisté Madame Innocence Ntap Ndiaye. Tout de même, elle a rappelé le rôle des pouvoirs publics de veiller à ce qu'il n'y ait de rupture entre la formation et le marché de l'emploi. Pour illustrer ses mots, elle a déclaré :"

A cet effet, les systèmes d'éducation et de formation professionnelle doivent permettre aux individus de disposer de compétences suffisantes et de qualifications adaptées aux besoins des entreprises. D'où la nécessité de consolider le partenariat déjà effectif entre les écoles de formation professionnelle et technique et les acteurs économiques dont les organisations d'employeurs". Pour elle ; le gouvernement doit contribuer à travers l'orientation des politiques publiques pour permettre une adaptation de l'économie à la diversification en vue d'une mesure d'une absorption de l'essentiel des demandes d'emplois et de travail.

A en croire toujours la présidente du Hcds, l'emploi ne se décrète pas :" l'emploi n'en est pas moins l'aboutissement de la création d'un environnement général des affaires propice, du choix de développement de secteurs porteurs, de la promotion d'incitations économiques et d'innovations technologiques dans une approche mettant à profit les spécificités et potentialités territoriales". Elle a aussi insisté pour dire : "Toutefois, aucune économie ne pouvant garantir l'insertion de tous les demandeurs d'emplois dans les entreprises, un intérêt particulier devrait être accordé à l'éclosion de l'esprit d'initiative et du potentiel créatif des jeunes". Selon elle, quel que soit le niveau de développement des sociétés, les attentes des jeunes générations sont parfois incompatibles avec le marché de l'emploi qui est toujours en décalage avec leurs aptitudes et leurs compétences.

L'émigration clandestine actualise les problématiques relevant du thème cité plus haut. La 21ième Ag du Hcds entre dans la dynamique, selon elle, du plan d'actions 2020 réactualisant la mise en place de plateformes de dialogue avec les responsables jeunes des centrales syndicales de travailleurs. Elle a salué le travail accompli par une commission technique composée des responsables jeunes des centrales syndicales de travailleurs sous la présidence du Vice - Président Pape Birama Diallo en ayant procédé au choix sur les thématiques à aborder. Par ailleurs, pour garantir un caractère inclusif aux travaux, il a été retenu de les élargir aux représentants de certaines centrales non représentatives.