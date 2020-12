Sénégal: Sédhiou / Appui au développement économique et social durable - Le Padess aide l'Etat à corriger les iniquités en zone de frontière

Une mission du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) vient de boucler une semaine de visite de terrain dans la région de Sédhiou. Les travaux ont essentiellement porté sur la réception provisoire des infrastructures et le constat sur l'état d'avancement de celles en cours de réalisation. Seize (16) grands chantiers sont lancés dans la région de Sédhiou dont la disponibilité va assurément corriger les iniquités notées dans les zones de frontières jusqu'alors dépourvues d'investissements conséquents en raison de l'insécurité qui y prévalait. Les bénéficiaires ne s'en portent que mieux en attendent bien d'autres ouvrages structurants

Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) met en œuvre un paquet de services et d'infrastructures en soutien au développement durable de la région de Sédhiou et par-delà, de réduire les iniquités en zone de frontière sud avec la Guinée Bissau et Nord avec la Gambie. Cette semaine, cinq ouvrages sur les 16 attendus ont fait l'objet de réception, a dit Mme Diop Aïssatou Ayo Bâ, la coordinatrice nationale du PADESS : « nous devons à terme réaliser 16 infrastructures équipées. Déjà, nous venons de réceptionner 5 dont 4 dans le département de Goudomp et une dans le département de Bounkiling. Nous avons saisi l'opportunité de cette mission pour procéder de façon simultanée à la visite de différents sites pour mesurer l'état d'avancement des travaux et apprécier les prochaines étapes », rassure-t-elle face à la presse, à Sédhiou.

La dimension sociale occupe une place de choix dans la démarche du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, selon toujours sa coordinatrice nationale Mme Aïssatou Ayo Bâ : « il y a une cible extrêmement vulnérable à laquelle nous voulons adresser certaines interventions. Ce sont les familles qui sont inscrites dans le registre national unique. Et le charme, c'est justement de combiner ces dimensions économiques à la dimension sociale et d'engager le passage progressif à l'échelle ».

LA PROXIMITE DES INFRASTRUCTURES DE SANTE SOULAGE !

Dans l'extrême sud du département de Goudomp où écoles et structures de santé avaient été bombardées durant les années de braise du conflit armé en Casamance, ces infrastructures redonnent goût à la vie, selon le préfet de Goudomp Ibrahima Fall : « la réception provisoire de ces infrastructures s'est faite dans d'excellentes conditions. Il s'agit d'un centre d'éveil, deux écoles élémentaires et d'un poste de santé très moderne avec toutes les commodités y afférentes. Ce sont des ouvrages très attendus par les populations. Et comme l'a dit le maire de Yarang, les voisins de la Guinée Bissau ne manqueront pas de solliciter ces services de santé », a expliqué l'autorité. A Kandion Mangana dans l'extrême nord de la région, finies les références de malades vers la Gambie voisine, se réjouit Mariama Tamba, une habitante du village : « nous sommes entièrement satisfaits car jamais ici, nous n'avons eu une telle infrastructure de santé. Auparavant, on envoyait nos malades et femmes enceintes en Gambie pour des soins à bord de charrettes difficiles à trouver, maintenant c'est fini. On remercie le PADESS ».

Le PADESS et ses partenaires de mise en œuvre comptent donc poursuivre cet accompagnement des communautés jusqu'à réduire les trappes de pauvreté à leur stricte minimum de prévalence dans les régions sud. A rappeler que ces réalisations entrent dans le cadre du programme de l'Etat du Sénégal avec l'appui du gouvernement italien pour aider les populations à combattre la pauvreté.