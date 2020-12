Congo-Brazzaville: Noël des enfants de l'espoir - Des centaines d'enfants ont participé à la deuxième édition

Parmi les bénéficiaires, il y a eu une présence remarquée des albinos membres de la Fondation Mwimba-Texas.

Plus de deux centaines d'enfants ont pris part, le 18 décembre, au Musée national de la République démocratique du Congo (MNRDC), à la deuxième édition de « Noël des enfants de l'espoir ». Cette activité placée sous le patronage de la conseillère spéciale du chef de l'Etat chargé de la Jeunesse et de Lutte contre les violences faites à la femme a été organisée par l'ONG Mama Sofia. En plus du repas de Noël et des cadeaux offerts à ces enfants dans une ambiance festive, ces derniers ont également bénéficié des jeux, des ateliers et séances de danse ainsi que de la visite du musée.

Présence remarquée des albinos

Les enfants réunis au MNRDC sont venus de certaines maisons d'accueil de la ville-province de Kinshasa. Mais il y a eu également, au musée national, une présence marquée des albinos, membres de la Fondation Mwimba-Texas (FMT).

Pour la présidente de l'association caritative Mama Sofia, Zakia Seddiki, par cet appel aux enfants albinos membres de la FMT, elle a voulu honorer la mémoire et les œuvres du président fondateur de cette ONG des albinos de la RDC, feu Alphonse Mwimba Texas, décédé au mois de septembre dernier. Cette activiste dans les œuvres de charité fait ainsi la promesse de continuer à associer la FMT et les albinos dans les activités de Mama Sofia, en vue de pérenniser la vision de Mwimba Texas ainsi que les œuvres pour lesquelles ce catcheur albinos et leader dans la lutte pour le bien-être des albinos en RDC a consenti ses efforts et sacrifié une bonne partie de sa vie.

La joie des plus démunis

Justifiant cette activité, la présidente de l'ONG Mama Sofia a indiqué que l'objectif poursuivi a été de donner la joie à ces enfants, parfois marginalisés, pendant ces fêtes de Noël et de nouvel an. Pour y arriver Mme Zakia Seddiki et son organisation ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette édition de Noël des enfants de l'espoir, n'ont pas lésiné sur les moyens pour redonner le sourire à ces enfants venus des différents orphelinats et maisons d'accueil de la capitale congolaise ainsi que les albinos.

Le représentant de la conseillère du chef de l'Etat chargé de la Jeunesse et de Lutte contre les violences faites à la femme a rappelé à ces enfants qu'ils constituent l'avenir de la nation congolaise. Il leur a également rappelé les efforts fournis par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un avenir meilleur. Et de souligner que la gratuité de l'enseignement de base décidée et mise en œuvre par le président Félix Tshisekedi rentre dans le cadre de ces efforts pour que la jeunesse soit instruite et capable d'assumer les responsabilités qui lui incomberont demain. Dans cette ambiance festive, les enfants se sont côtoyés et ont partagé leurs expériences dans le montage et le dessin des objets des jeux, dans les jeux, etc. Chacun est sorti du musée national avec un kit à la main contenant les cadeaux remis par l'ONG Mama Sofia et ses partenaires dans cette organisation.