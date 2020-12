Congo-Brazzaville: Fecojuda - Les clubs de Brazzaville font bloc derrière Me Francis Ata

Poursuivant son élan de solidarité à l'endroit des différents centres d'encadrement et acteurs du judo à travers le pays, le président de l'association sportive Tosa Obika, Me Francis Ata, qui est par ailleurs candidat au poste de président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fecojuda) a doté, le 20 décembre, quelques clubs de Brazzavillle des kits de travail. A leur tour, les responsables des clubs lui ont garanti leur soutien indéfectible.

A l'image des précédentes opérations de distribution des kimonos et ceintures, le candidat Francis Ata a visité puis remis du matériel de travail aux clubs de Ouenzé, Poto-Poto et Talangaï. Il a, en effet, commencé au Judo club Kota koli jusqu'au judo club Dragon en passant par Matiti Mabé, Kodo-Gaku-Shan, Saint-Michel puis Mouloungué. « Nous sommes très émus de recevoir le candidat Francis Ata. Nous avons beaucoup des champions qui trainent dans nos clubs à cause du manque des outils de travail et cela pourrait les éloigner du judo mais ce geste va contribuer tant soit peu à ramener ces enfants et futurs champions sur le tatami permettant ainsi au Congo de hisser haut son drapeau grâce à notre discipline. Nous le soutenons totalement », a indiqué Me Jean Richard Koumbo, directeur technique de Matiti mabé.

La satisfaction a été aussi partagée par Me Yvon Ngouabi, encadreur au club Kota Koli, qui estime que ces kimonos permettront aux bénéficiaires de relancer normalement leurs activités.

Dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éradiquer le coronavirus, les dirigeants de quelques clubs bénéficiaires dont le président Francel Andoua, entraineur à Kota koli, ont organisé, par la suite, une rencontre qui leur a permis de réaffirmer le soutien au candidat « de l'espoir et du développement du judo ».

« Nous sommes tous derrière toi. Le judo congolais a trop souffert », a-t-il indiqué au nom des judokas présents à la rencontre.

Profitant de l'occasion, Me Francis Ata a décliné sa vision du judo congolais. Selon lui, le travail, l'unité, l'impartialité, le dynamisme, la formation et l'excellence doivent constituer les leviers du développement du judo congolais. « Merci beaucoup. Je compte sur vous parce que ce combat nous concerne tous...Nous devrons changer les choses et ensemble nous ferons des exploits. Le sport congolais est absent sur le plan international. Je vous rassure que le judo apportera une appréciation positive de l'image que les autres ont sur notre sport en général. Le pays sera fier de nous. Evitons les polémiques mais sacrifions-nous pour le judo », a signifié Me Francis Ata.

Notons que la fecojuda est en crise depuis plusieurs années et son assemblée générale élective est prévue avant la fin de ce mois. Elle reste à ce jour l'unique structure sportive n'ayant pas encore renouvelé ses instances.