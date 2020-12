Congo-Brazzaville: Plan national de développement - Le système des Nations unies déterminé à accompagner le Congo

Le coordonnateur du Système des Nations unies en République du Congo, Chris Mburu, l'a signifié à la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan Nonault, au cours d'un échange portant sur l'ensemble des projets bénéficiant de l'appui technique et financier des agences onusiennes au Congo.

L'opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, l'exécution des projets d'adaptation et de développement du tourisme, la révision du Plan national d'action pour l'environnement ainsi que d'autres dossiers qui rentrent dans le cadre de la conservation et de la préservation des écosystèmes, portés par le ministère du Tourisme et de l'Environnement avec l'appui des agences d'exécution des Nations unies, ont été au menu de leurs échanges.

« Cette rencontre nous a permis d'écouter la ministre du Tourisme et de l'Environnement sur ses projets en cours, mais aussi lui parler de la reforme dans les systèmes des Nations unies. Nous avons abordé aussi la contribution faite par les agences des Nations unies ici au Congo et surtout dans son ministère. Je suis là pour coordonner ces agences, d'où, il faut toujours échanger pour voir ce que la ministre attend de ces agences et aussi ce que le gouvernement congolais attend de nous, systèmes des Nations unies », a déclaré le coordonnateur du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, au terme de la rencontre avec la ministre, ajoutant « Notre rôle c'est d'aider, d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre ses priorités. Je me réjouis qu'on a eu une collaboration très franche, étroite, et très fructueuse avec le gouvernement congolais ».

De son côté, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a aussi exprimé sa joie à l'issue de ces échanges. « Cette rencontre entre nous est arrivée à point nommé pour nous permettre de faire le point des différentes agences d'exécution des Nations unies sur la coordination de l'ambassadeur, du secrétaire général des Nations unies en République du Congo... Faire le point des dossiers avec le Pnud, la FAO, le PAM que nous portons dans tout ce qui est environnement, écotourisme, développement durable », a déclaré Arlette Soudan Nonault.

La ministre du Tourisme et de l'Environnement a reconnu que les Nations unies sont un grand partenaire. précisant par la même occasion qu'ils portent en commun avec le PAM l'un des dossiers urgents ; celui du septième forum régional Afrique que Brazzaville va abriter du 1er au 4 mars 2021. Il y a également l'un des grands dossiers financés énormément par le Pnud, celui relatif au Fonds bleu pour le bassin du Congo, la commission climat du bassin du Congo.

« Nous saluons ses reformes aujourd'hui. C'est bien d'avoir un coordonnateur qui nous facilite les choses. Si jamais, il y a des blocages, on a un œil bienveillant qui nous accompagne dans la mise en œuvre de nos feuilles de route aux côtés de toutes ces agences des Nations unies implantées un peu partout en Afrique, particulièrement au Congo », a indiqué la ministre.