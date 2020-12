Maroc: La reconnaissance US de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision historique (Fondation Almouggar)

Rabat — La reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la pleine souveraineté du Royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain est une décision historique et un événement de grande portée politique, diplomatique et stratégique pour le Maroc, a affirmé la Fondation Almouggar pour la préservation et la promotion du moussem de TanTan.

La Fondation souligne dans un communiqué parvenu lundi à la MAP que de par sa mission de sauvegarde du patrimoine culturel sahraoui, elle se félicite et applaudit cette décision historique qui témoigne de la solidité des liens qui unissent le Maroc et les Etats-Unis.

Ainsi, cet évènement, de grande portée politique, diplomatique et stratégique pour le Maroc, vient couronner plus de deux siècles de relations particulières entre les nations marocaine et américaine, note le communiqué, précisant qu'il confirme aussi la clairvoyance, la vision, et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique marque une avancée historique supplémentaire dans les relations maroco-américaines et augure d'un partenariat économique et culturel renforcé entre les deux pays, fait remarquer la Fondation Almouggar.

"Le Moussem de Tan Tan, inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du Patrimoine Immatériel de l'Humanité, s'est développé, au fils des éditions passées, au point de devenir une rencontre culturelle de dimension mondiale", poursuit le communiqué, notant qu'il accueille chaque année plusieurs personnalités de stature internationale, influentes dans le domaine de la culture et des arts, de l'économie, des finances et des médias.

La Fondation Almougga rappelle à cet égard la participation des Etats-Unis d'Amérique lors de la 9-ème édition du Moussem de Tan Tan en septembre 2013, représentés par le célèbre "Explorers Club de New York", qui a décerné l'année suivante à Sa Majesté le Roi Mohammed VI sa plus haute distinction, le "Presidential Explorers Club Benefactor" de l'exploration, pour "Sa vision et Son Leadership" en matière de promotion du monde de l'exploration et des découvertes.

La Fondation Almouggar, à travers ses activités organisées au cours du Moussem ou durant toute l'année, avec des partenaires nationaux et internationaux, a œuvré à promouvoir une des composantes fondamentales de notre identité nationale plurielle, à savoir l'affluent sahraouie hassanie, et à défendre l'intégrité territoriale du Royaume et le bien fondé et la légitimité de notre cause nationale, conclut le communiqué.