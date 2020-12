Maroc: El Guerguarat - L'ONIGT se réjouit de la victoire historique de la diplomatie royale

El Guerguarat — L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT) a exprimé sa "grande fierté" de la victoire historique de la diplomatie royale dans la bataille pour le renforcement de l'intégrité territoriale.

Dans un communiqué rendu public à l'issu d'une visite au poste-frontière d'El Guergarat, l'ONIGT a mis en exergue les acquis renforçant la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, dont la dernière en date a été la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara et leur décision d'ouvrir un consulat à Dakhla.

Cet organisme professionnel a également réitéré son soutien total à l'intervention pacifique et professionnelle des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, qui a permis de sécuriser les flux des biens et des personnes et de déloger les miliciens du "polisario" de ce poste-frontalier.

Dans cette lignée, l'ONIGT a rendu hommage à la gestion "sage" et "résolue" du dossier de l'intégrité territoriale du Royaume par SM le Roi Mohammed VI, ayant permis de donner une grande dynamique à ce passage frontalier, compte tenu de sa situation géographique stratégique comme passerelle entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Par ailleurs, l'Ordre a réitéré son implication, en tant qu'organisme national opérant dans les domaines diversifiés tels que la conservation, l'expertise immobilière, la cartographie, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le foncier et le développement durable, dans toutes les initiatives visant à gagner le pari de développement dans les provinces du Sud.

A cette occasion, l'ONIGT a appelé toutes les instances professionnelles nationales, en tant que maillons importants dans la gestion territoriale, à se mobiliser pour contribuer au développement des réguions du Sahara, tout en tirant profit des expériences et des acquis réalisés par le Royaume au cours des deux dernières décennies.