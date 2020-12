Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê/Distribution gratuite de kits scolaires - L'opération a été officiellement lancée

Dans le cadre du programme social du gouvernement, la Direction régionale de l'éducation nationale 1 et 2 (Dren) de Bouaké a procédé le jeudi 17 décembre 2020, au groupe scolaire de Belleville, au lancement officiel de la distribution de kits scolaires, en présence des acteurs du système éducatif, des élèves et leurs parents, et des comités de gestion.

Pour ce lancement, ce sont 129 kits et 247 kits de lecture et de mathématique remis aux élèves des classes de CP1 et CP2 dudit groupe scolaire soit un total de 376 kits scolaires distribués. La région de Gbêkê recevra près de 4 milliards de manuels scolaires.

Pour Madeleine Yao, conseillère technique du ministre de l'Economie et des Finances, par ailleurs coordinatrice du Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (Pagds), il s'agit d'accompagner le gouvernement qui a décidé de rendre l'école gratuite. Afin de donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire de bénéficier des bienfaits de la scolarisation. « Cette distribution gratuite de kits scolaires qui est en droite ligne de la politique sociale du gouvernement concourt à atteindre ce noble objectif », a-t-elle souligné.

Aussi a-t-elle exhorté le personnel éducatif a donné le meilleur de lui-même pour que les bons résultats obtenus en fin d'année scolaire encouragent les partenaires à plus investir pour aider les élèves jusqu'en classe de CM2.

Bien avant, Patrice Coulibaly, directeur régional de l'éducation nationale Bouaké 2 (Dren-B 2), s'est réjoui, au nom des deux Dren, de cet appui. « Nous encourageons les bénéficiaires à faire bon usage de ces ouvrages », a-t-il lancé. Il a profité de la présence des parents d'élèves pour les inviter à sensibiliser leurs progénitures au phénomène des congés anticipés. « Les congés anticipés nuisent à l'instruction de vos enfants », a-t-il prévenu.

Notons que le Pagds appuie le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle pour l'acquisition et la distribution de ces manuels scolaires aux élèves des écoles primaires des classes de CP. Il est co-financé par la Banque mondiale et l'Etat de Côte d'Ivoire à hauteur de 7 milliards de FCfa.