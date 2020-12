Cote d'Ivoire: "Cyberlab 2020" - 237 filles du Lycée Sainte Marie de Cocody formées au digital

La caravane d'initiation, de perfectionnement et de formation gratuite au digital dénommée Moov Cyberlab initiée par l'opérateur de téléphonie mobile Moov Côte d'Ivoire était du 14 au 15 décembre dans la commune de Cocody. Lors de cette étape, ce sont 273 jeunes filles du lycée Sante Marie de Cocody qui ont été formés au digital par les équipes de l'académie Moov. Elles ont vu leurs capacités dans le domaine du numérique renforcées lors des sessions de formations pratiques portant sur les modules du référencement, le design thinking, Google my business, l'initiation au codage (scratch) et de la conception des vidéos promotionnelles avec powtoon.

Elles ont vu leurs connaissances et compétences renforcées en marketing digital, à la maitrise des outils essentiels et techniques de base pour gérer une marque en ligne. Elles ont également été outillées pour l'animation d'une communauté web et pour le développement d'activité sur internet. Cette session spéciale vise à promouvoir l'accès aux technologies de l'information et de la communication (Tic) de la femme et de la jeune fille afin de les motiver à s'engager davantage dans le secteur des Tic et profiter des potentialités et opportunités qu'offre le numérique pour leur insertion professionnelle et leur autonomisation.

Moov Cyberlab est l'affirmation de l'engagement sociétal de Moov Côte d'Ivoire en tant qu'opérateur numérique et télécom résolument engagé pour la démocratisation des Tic. Cette initiative vise à contribuer à faire éclore des compétences et des champions nationaux dans le domaine du digital et permettre aux jeunes de s'approprier les technologies et leurs potentiels afin de faire des Tic un levier de croissance économique, qui contribue à l'inclusion financière, à l'éclosion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et à l'émergence d'entreprises créatrices de valeurs et d'emplois. En Côte d'Ivoire, en 2016, la gente féminine ne représentait que 36% des employés du secteur du Numérique selon le ministère de l'économie numérique. Après l'étape de Cocody, c'est l'Ecole Supérieure Africaine des Tic (Esatic) qui a accueilli du 18 au 19 décembre la caravane Moov Cyberlab.

Rappelons que les inscriptions sont ouvertes sur le site www.moovacademie.com et sont gratuites.

Une correspondance particulière