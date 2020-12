Soudan: Commission DDR - Commission est l'un des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix

Khartoum — Le Commissaire général de la commission pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR), major général (retraite) Abdul Rahman Abdul Hamid, a affirmé que la commission est l'un des mécanismes de mise en œuvre de la Accord de paix de Juba via les opérations de réintégration et de démobilisation et l'établissement des projets de développement et de services pour la stabilité de la sécurité de la communauté.

C'était alors que le commissaire s'adressait au forum annuel des directeurs des secteurs de la Commission organisé lundi la Commission sous le thème "Vers une société sûre, stable et cohésive".

Il a dit que le but du Forum est de passer en revue la performance de la Commission au cours de la période passée et de délibérer sur ses plans et programmes et les activités pour la prochaine étape, indiquant que le Forum se penchera sur un nombre de papiers de travail pertinents à la performance des bureaux de l'Etat et les défis et les opportunités pour les bureaux de la Commission dans les différents Etats du pays.

Il a ajouté que les participants seraient informés de l'accord de paix.

Le directeur de la direction des secteurs à la Commission de DDR, major général (retraite) Abdul Rahim Mohamed Ahmed, a dit que le Forum vise à renforcer les capacités des secteurs pour assumer bien leur tâche pour la mise en œuvre du programme de paix de Juba.