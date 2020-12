Soudan: Wali de Kassala - Partenariats avec les agences de l'ONU devraient être renforcés

Kassala — La première réunion de coordination que le Wali par intérim de l'État de Kassala Al Tayeb Mohamed El Sheikh a tenue avec les agences des Nations Unies et les organisations opérant dans l'État, a réaffirmé l'importance de la consolidation des partenariats et de la coordination entre le gouvernement de l'État et toutes les organisations.

Le Gouverneur par intérim a souligné l'importance des interventions faites par les organisations, en particulier celles concernant la fourniture des aides nécessaires aux afflux de réfugiés éthiopiens et de la communauté de la région.

Il a indiqué que l'impact des afflux de réfugiés était plus grand que la capacité disponible de l'État, en référence au fait que la communauté internationale devrait jouer, à travers les agences et organisations des Nations Unies, un plus grand rôle en réponse aux besoins urgents des réfugiés éthiopiens.

Le Wali par intérim de l'État de Kassala a ajouté que l'État a déployé d'énormes efforts en plus des rôles joués par les organisations nationales et les initiatives communautaires en faveur des réfugiés.

Les représentants des organisations ont, pour leur part, présenté leurs points de vue sur le renforcement des partenariats et le resserrement de la coordination pour atteindre les objectifs souhaités.