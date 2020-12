Algérie: Judo-Championnats d'Afrique - L'objectif était de récolter un maximum de points

Alger — La sélection algérienne de judo a terminé sa participation aux 41es Championnats d'Afrique à Antananarivo (Madagascar) avec six médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze) en individuel et "surtout une bonne récolte de points" en prévision d'une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha.

L'or est revenu à Amina Belkadi (- 63 kg), l'argent à Sonia Asselah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Mohamed Sofiane Belrekaa (+100 kg) et le bronze à Fethi Nourine (-73 kg) et Kaouther Ouallal (-78 kg).

"On a eu six médailles pour six athlètes engagés, dont quatre finalistes. Tous nos judokas ont engrangé davantage de points : 700 pour Belkadi, 490 pour les médaillés d'argent et 350 pour les 3es. C'était notre objectif", a positivé Boutebcha lundi dans une déclaration à l'APS, signalant au passage la partialité de l'arbitrage lors de la demi-finale de Nourine face au Marocain Ahmed El Meziati, médaillé d'argent.

Parmi les raisons qui ont quelque peu influé sur les résultats de certains judokas algériens, la préparation "qui n'était pas adéquate. selon le technicien. Avec un seul stage effectué pour certains athlètes (en raison du Covid-19) et une préparation locale entamée en retard, on ne pouvait pas s'attendre à une meilleure prestation, en comparaison avec l'Egypte dont les athlètes ont effectué un stage d'un mois en Ouzbékistan ou les Marocains qui ont pris part au dernier Grand Slam de Budapest".

Néanmoins, le DTN s'est réjoui de la qualification de cinq athlètes algériens au Master de Doha (7-14 janvier 2021) qui est seulement ouvert aux 36 premiers judokas mondiaux de chaque catégorie. Il s'agit chez les messieurs de Benamadi (31e) et Nourine (34e) et en dames de Belkadi (32e), Ouallal (32e) et Asselah (31e).

Selon le dernier classement olympique de la FIJ, actualisé après les Championnats d'Afrique de Madagascar qui ont pris fin dimanche, les judokas algériens sont bien placés et gardent des chances de qualification à Tokyo-2020.

"Il reste les Championnats d'Afrique 2021 au Maroc, les athlètes qui n'ont pas eu l'or à Antananarivo auront une seconde chance. Ils auront par la suite les Mondiaux de Hongrie (juin 2021) pour un total de douze compétitions auprogramme de l'instance internationale", a conclu Salim Boutebcha, qui reste "très optimiste" pour les chances du judo algérien d'être présent à Tokyo.