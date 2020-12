Maroc: Les Marocains du monde célèbrent la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis

La communauté marocaine aux Etats-Unis a organisé, samedi à Washington DC, une marche pour célébrer la décision américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes.

Organisée sous forme d'un rallye automobile par plusieurs associations et acteurs de la communauté marocaine aux Etats-Unis, cette marche a été l'occasion pour les participants, venus de plusieurs Etats voisins, d'exprimer leur joie et leur fierté de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara. Arborant des drapeaux marocain et américain, le convoi, composé de voitures et de motos, a défilé à travers les artères historiques de la capitale fédérale américaine, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les nombreux manifestants, de tous âges, se sont attardés devant le George Washington Monument et le Smithsonian Castle pour chanter l'hymne national et des chants patriotiques, dont "Sawt al Hassan". "Nous sommes venus célébrer la décision américaine historique et l'amitié unique qui lie le Maroc aux Etats-Unis, et exprimer le soutien sans équivoque des Marocains d'Amérique à la marocanité du Sahara", a déclaré un des participants à la MAP.

La décision historique des EtatsUnis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été annoncée le 10 décembre lors d'un entretien téléphonique de SM le Roi Mohammed VI avec le président américain, Donald Trump. A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les USA ont décidé l'ouverture d'un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d'encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.

Luxembourg

La communauté marocaine résidant au Grand Duché de Luxembourg a salué, samedi, la décision des Etats-Unis de reconnaître officiellement la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara et d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla. Lors d'une manifestation à la Place d'Armes au centre du Luxembourg, plusieurs dizaines de patriotes sont venus exprimer leur soutien aux acquis réalisés par la diplomatie marocaine sur la voie du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

«Nous exprimons notre grande estime et notre profonde appréciation pour les efforts consentis par SM le Roi Mohammed VI, ayant conduit à cette annonce de la position américaine sans précédent sur la marocanité du Sahara, qui constitue un moment déterminant et positif dans le processus du conflit factice autour de notre intégrité territoriale», ont affirmé à l'unisson des participants à cette manifestation au micro de la MAP.

Les manifestants ont ainsi exprimé leur attachement indéfectible à l'intégrité territoriale du Royaume et à son unité nationale ainsi que leur disposition à défendre les intérêts suprêmes de la mère patrie dans tous les forums internationaux et auprès des instances compétentes. Brandissant le drapeau national et des slogans à la gloire du Royaume et à l'unité du territoire de Tanger à Lagouira, les manifestants ont également exprimé «leur soutien ferme et inconditionnel à l'opération courageuse et déterminée menée dans le respect de la légalité internationale par nos vaillantes et valeureuses Forces Armées Royales» pour restaurer et préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens dans la zone tampon d'El Guerguarat.

Ils ont de même dénoncé fortement les transgressions répétées du cessez-lefeu par le Polisario, saluant l'attachement du Maroc, sous l'impulsion du Souverain, au processus de règlement conduit par le Secrétaire général des Nations unies. «Nous condamnons les provocations et les agitations désespérées et inacceptables des mercenaires du Polisario, depuis le 21 octobre, dans une violation flagrante des accords conclus, ce qui constitue une menace réelle à la sécurité et la stabilité de la région», ont-ils affirmé.