Maroc: L'USFP salue vivement le succès remarquable de notre pays et la réalisation d' une percée historique en faveur de notre cause nationale sous la direction ferme et sage de S.M le Roi

communiqué de presse

Communiqué du Conseil national

Tenant sa session ordinaire dans un contexte exceptionnel aux niveaux national, régional et international, le Conseil national de l'USFP tient à rendre hommage à la mémoire du martyr Omar Benjelloun que l'USFP commémore le 45ème anniversaire de son assassinat, rappelle que cette commémoration coïncide avec un moment national intense caractérisé par les acquis réalisés par le Maroc concernant sa cause nationale première, et salue vivement le succès remarquable, la percée historique et le tournant stratégique dans notre cause première réalisés sous la direction ferme et sage de S.M le Roi que l'Histoire et les Marocains retiendront qu'il a initié un tournant positif dont la symbolique et la force géostratégique résident dans le fait de porter la cause nationale à la hauteur des aspirations des Marocains, et ce via la reconnaissance de la première puissance mondiale de notre souveraineté nationale sur nos provinces du Sud. °

Il salue hautement l'attachement de S.M le Roi aux constantes nationales en ce qui concerne la deuxième cause nationale, à savoir la question palestinienne, dont l'engagement de notre martyr Omar Benjelloun pour sa défense, constitue un modèle vivant de la relation dialectique entre les dimensions nationale et humanitaire et son enracinement dans la conscience des Ittihadis, ce qui fait de l'USFP une école d'engagement progressiste national, une école fidèle à l'héritage du mouvement de lutte populaire incarné par les générations successives de martyrs et de leaders.

Dans ce cadre, l'USFP ne se targue pas de ce qu'il a donné et donnera au peuple palestinien et à la deuxième cause des Marocains, émotionnellement, politiquement et diplomatiquement, sacrifiant tout ce qui est cher et faisant fi des surenchères creuses de ceux qui n'ont jamais approuvé que le droit du peuple palestinien à édifier son propre Etat national indépendant avec Al-Qods comme capitale soit une priorité dans leurs initiatives et les luttes qu'ils ont menées dans la honte et l'infamie en marchandant et en coopérant avec des parties suspectes. °

Il considère que la perspective ouverte par la dialectique national démocratique et humanitaire progressiste est une perspective inévitable pour notre pays, qu'elle a été étayée par les conditions sanitaires exceptionnelles, les alternatives et la stratégie consistant à revoir les priorités de l'Etat moderne et réitère le bien-fondé de l'analyse de l'USFP de la conjoncture actuelle et de l'efficience des choix qu'il a annoncés dans ses mémorandums et sa thèse nationale sur la nature de l'Etat auquel on aspire et sur l'articulation de la société solidaire avec cet Etat. ° I

l réitère sa volonté pour que les prochaines échéances constituent une nouvelle étape démocratique placée sous le slogan : Pour une nouvelle alternance dans une perspective social-démocrate, par laquelle le Maroc renouvelle sa démocratie et ses élites, et à travers laquelle l'Etat marocain restaure, comme les Marocains l'ont accepté dans leur nouvelle Constitution, ses rôles sociaux et son leadership pour rationaliser l'histoire moderne de notre pays, et devient par la nouvelle teneur de l'alternance souhaitée, une base pour l'Etat stratège, protecteur, éducateur et veillant au bien-être des citoyens en les protégeant de la marchandisation.

Le Conseil national appelle également à l'action pour inverser les rapports de force au profit des forces du progrès via la lutte de la gauche et des forces du progrès et de la modernité. Il déplore les campagnes malveillantes et les attaques immorales menées contre notre pays en raison des grands services qu'il fournit à travers son partenariat avec les Nations unies pour construire la paix, à travers des initiatives réalistes au service de la paix en Afrique et au Moyen-Orient et partout où la présence marocaine sur le terrain offre une image d'engagement envers les valeurs de paix, de prospérité et de coexistence.