Algérie: Covid-19 - Des instructions pour lancer la vaccination dès janvier

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné lundi des instructions pour assurer, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la disponibilité du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) et le lancement de l'opération de vaccination dès janvier prochain, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

"En application des directives données par le Président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, ce lundi 21 Décembre 2020, une réunion consacrée à l'examen des voies et moyens permettant l'acquisition du vaccin contre le Coronavirus (COVID-19).

Ont pris part à cette réunion les Ministres en charge des Affaires Etrangères, de la Santé, des Transports, de l'Industrie Pharmaceutique, de la Réforme Hospitalière ainsi que le Président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, les membres du Comité Scientifique de suivi de l'évolution de la Pandémie du COVID-19 et les représentants du Ministère de la Défense Nationale.

Dans ce cadre, un exposé du Ministre de la Santé et les membres du Comité Scientifique a été présenté sur les travaux d'évaluation et de présélection des vaccins en cours de développement et d'homologation de par le monde ainsi que sur les propositions de mesures à prendre en vue de l'acquisition d'un vaccin et le lancement de la campagne de vaccination dans les meilleures conditions.

A ce titre, le Premier Ministre a donné les instructions pour engager toutes les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du vaccin et le lancement de l'opération de vaccination dès le mois de Janvier 2021 conformément aux directives de Monsieur le Président de la République, sachant que le Comité Scientifique a d'ores et déjà arrêté une Short liste des laboratoires développeurs de vaccins et que les contrats sont en cours de finalisation pour les premières livraisons.

Enfin, il a été décidé la consolidation du dispositif national de vaccination avec son déploiement à travers les structures sanitaires de proximité devant couvrir l'ensemble du territoire national".