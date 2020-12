Algérie: PRIMA 2020 - Participation "honorable" de l'Algérie avec 14 projets sélectionnés

Alger — Les résultats de la sélection finale des projets PRIMA2020 (Partenariat en recherche et innovation Méditerranéenne) ont été marqués par une participation "honorable" des chercheurs algériens avec 14 projets sélectionnés par le comité scientifique de la fondation PRIMA sur les 30 projets sélectionnés pour financement, indique lundi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Le taux de réussite des projets algériens sélectionnés pour cette année est de 47%, contre -40% l'année passée, ce qui est encourageant", souligne le ministère dans un communiqué.

Il est à signaler que "les résultats de la coopération en recherche et innovation seront valorisés à travers une application en préparation par la DGRSDT, qui regroupera l'ensemble des résultats des projets de coopération internationale en recherche et innovation financés depuis 10 ans, ainsi qu'un forum qui constituera un espace d'échange entre les acteurs du secteur socio-économique et les chercheurs algériens en Algérie et à l'étranger", relève le communiqué.

La recherche scientifique et le développement technologique sont "directement liés" à l'échange de savoir et de savoir-faire, qui se fait à travers la coopération nationale et internationale, ajoute-t-il, soulignant que "c'est dans cette optique, que l'Algérie a signé un protocole d'accord avec des pays du bassin méditerranéen pour une coopération en relation avec les domaines de l'agriculture, de l'eau et de l'agroalimentaire appelé Partenariat en recherche et innovation Méditerranéenne (PRIMA)".

Cet accord de partenariat a abouti au "lancement de projet de recherche depuis le premier appel en 2018, pour en arriver au troisième appel 2020, dont la sélection des projets a eu lieu ce vendredi 18 décembre 2020", indique le ministère, précisant que cette année (2020), "la réunion de sélection finale à laquelle a participé le représentant de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), s'est déroulée par visioconférence à cause de la crise sanitaire mondiale".