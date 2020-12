Maroc: Le plan national de lutte contre les effets de la vague de froid cible 755.417 personnes (M. Boutayeb)

Rabat — Le plan national de lutte contre les effets de la vague de froid cible un total de 1.776 douars, situés dans 235 collectivités relevant de 27 provinces, qui comptent près de 755.417 personnes, dont 35% des enfants, 51% des adultes et 13% des personnes âgées, a affirmé le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb, lundi à Rabat.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants relative aux "mesures d'urgence déployées pour désenclaver la population rurale et lui permettre de répondre à ses besoins essentiels à la lumières des changements des conditions météorologiques au Royaume", M. Boutayeb a relevé que le comité national interministériel compétent s'est réuni le 26 novembre, afin de définir les modalités de mise en œuvre du plan national de lutte contre les effets de la vague de froid.

Ainsi, les groupements d'habitation se répartissent en trois catégories, explique M. Boutayeb, précisant que 289 douars connaissent une période d'enclavement de 2 à 3 jours, 842 de 4 à 7 jours et 645 de plus d'une semaine, ce qui nécessite une grande attention pour une population atteignant près de 239.000 personnes et 34.000 ménages.

Le plan national est basé sur des mesures proactives pouvant aider la population des zones touchées, en particulier les régions montagneuses et le monde rural, à surmonter la vague de froid, a indiqué le responsable gouvernemental, mettant en exergue les différentes mesures d'assistance aux populations touchées, notamment l'activation du centre de pilotage et de veille, les actions des commissions provinciales de veille, de suivi et d'évaluation continue de la situation sur le terrain et l'approvisionnement normal de certaines zones en produits de base et en moyens de chauffage.

Parmi les mesures adoptées, a expliqué le ministre délégué, figurent la fourniture d'aliments pour bétail, l'intervention immédiate par hélicoptères de secours de la Gendarmerie Royaume et du ministère de la Santé pour venir en aider aux populations en détresse (femmes enceintes par exemple).

Ces actions concernent aussi la prise en charge et l'hébergement des personnes affectées dans des unités d'accueil sécurisées, en vue de leur protection contre les effets de la vague de froid et leur offrir nourriture et soins de santé, a-t-il noté.

Enfin, M. Boutayeb a indiqué qu'en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de l'intérieur, en coordination avec les ministères concernés, a élaboré un plan national annuel complet pour faire face aux effets négatifs de la vague de froid, sur une base régulière et conformément à une méthodologie participative avec diverses parties prenantes.