Congo-Kinshasa: Cum patria

Ils ne l'ont pas vu venir ! Cet uppercut politique causant la déchéance de Jeanine Mabunda Lioko à la tête de la Chambre basse du parlement de la RDC, aura été ni plus, ni moins, une véritable défaite cuisante jamais enregistrée par le camp de Kabila après, bien sûr, la débâcle de Ramazani Shadary lors de la présidentielle du 30 décembre 2018 donnant la victoire finale au candidat CACH, Félix Tshisekedi.

A ce jour, la pilule n'est toujours pas avalée du côté FCC qui s'avère plus que divisé. Tenez ! Plusieurs Députés nationaux et quelques acteurs politique et sociale du pays ont, après les consultations présidentielles, préféré faire allégeance à l'union sacrée lancée par l'actuel Président de la République, devant lui permettre de gérer, librement, le pays en vue de matérialiser irrémédiablement, sa vision de grandeur, celle de mettre fin à la pauvreté qui gangrène la société congolaise, mettre fin à la pratique de corruption afin de développer cette grande Nation située à l'épicentre de l'Afrique qui, soixante ans après son indépendance, peine à décoller.

Félix Tshisekedi arrivera-t-il à atteindre ses fins ? Enigme. Toutefois, à l'issue de son discours post consultations prononcé le 6 décembre dernier et retransmis à la Télévision nationale, le "fils de son père", avait contre toute attente, annoncé, implicitement, le divorce d'avec son partenaire de l'alternance Joseph Kabila. Quelques jours plus tard, son discours habituel devant les deux Chambres sœurs du parlement réunies en Congrès, aura été un peu plus clair à ce sujet. Pendant ce temps-là, la nomination d'un informateur devant identifier la nouvelle majorité au parlement se fait toujours attendre. Replié et secoué par son Chef direct, selon certaines indiscrétions, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne semble pas être d'avis concernant sa démission malgré quelques pressions.

Certains élus préparent des motions de censure pour lui faire partir par tous les moyens. Au FCC par contre, un tsunami réel se vit au sein de la plateforme politique du Premier Sénateur à vie. N'ayant pas supporté les échecs consécutifs de leur plateforme politique, l'ANADEC parti politique dont l'autorité morale est le Ministre d'Aménagement du territorial Aggée Matembo s'est montré compatissant à l'égard de Kabila et a relégué les profs Mwilanya, Boshab, Lumanu, Minaku et Emmanuel Shadary à leur formation politique qu'est le PPRD. Ce, avant de jeter les bases d'un FCC progressiste. La mise en garde sévère faite par la « jeunesse Katangaise du PPRD » face aux « putschistes » de l'ANADEC n'a pas tardé à arriver. Depuis lors, les fcciens s'entredéchirent.

Vraisemblablement, tout laisse à croire que la classe politique Rd congolaise passe du temps à faire la politique sur tout, alors que le problème majeur des congolais semble être le cadet des soucis des politiciens. La politique pour la politique, fait de ce pays la risée du monde, nonobstant ses ressources innombrables qui, malheureusement, ne vont pas à son avantage. L'appel est lancé. Les regards son tournés vers les artisans de la paix, de l'unité et du développement du pays. Au-delà de tout ce qui peut avoir comme guéguerre politique, travaillons, tous ensemble pour la patrie.