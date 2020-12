Congo-Kinshasa: Conseil de sécurité de l'ONU - Le mandat de la MONUSCO renouvelé d'une année

Le mandat de la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) vient d'être renouvelé d'une année supplémentaire. C'est en tout cas ce qui ressort d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adopté, le 18 décembre, par les Etats membres.

Les tâches assignées à la mission onusienne en cette période de renouvellement de son mandat consistent, entre autres, à protéger les civils et à appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques en RDC ainsi que les principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité. Sur l'utilisation des capacités et des ressources disponibles, le Conseil a réaffirmé la protection des civils comme prioritaire dans les décisions à prendre.

Réagissant au départ des troupes de la Monusco tel que réclamée par la population dans certains coins du pays en raison de sa nonchalance et de la passivité de son action, le Conseil a souligné la nécessité d'assurer un transfert progressif les tâches de la Monusco au gouvernement de la RDC, à l'équipe de pays des Nations unies et à d'autres parties prenantes concernées « afin de permettre la sortie responsable et soutenable de l'opération de paix ».

Il est à préciser que cette prorogation du mandat de la Monusco concerne aussi sa brigade d'intervention et ce, à titre exceptionnel, « sans créer de précédent ni aucun préjudice aux principes convenus du maintien de la paix », peut-on lire dans la résolution. A propos de ladite brigade, il a été souligné la nécessité d'en améliorer l'efficacité « afin que ses opérations visant à protéger les civils et neutraliser les groupes armés soient efficaces, rapides, dynamiques et intégrées ».

Enfin, il est à noter que les casques bleus sont autorisés, dans le cadre de cette résolution, « de mener, à l'appui des autorités de la RDC et sur la base des informations recueillies et analysées de façon unilatérale ou conjointement avec les Fardc, des offensives ciblées et énergiques en vue de neutraliser les groupes armés et de contribuer à réduire la menace qu'ils constituent pour l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans le pays et à préparer le terrain pour les activités de stabilisation ».