Togo: Le Prophète Esaïe comparait le 30 Décembre prochain

C'est l'information que rapporte une citation à comparaitre à lui adressée par le Tribunal de première instance de Première classe de Lomé.

Selon le document, entre autres griefs à son encontre, il est retenu contre lui le fait d' « avoir à Lomé, le 30 Août 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de mauvaise foi, publié et diffusé de fausses nouvelles susceptibles de troubler la paix publique avec cette circonstance que ladite diffusion est de nature à ébranler la discipline et le moral des armées en l'espèce le fait de proclamer dans une vidéo diffusée à travers les réseaux sociaux que le vainqueur des élections présidentielles de 2020 est le nommé Agbéyomé Kodjo (alors que toutes les institutions républicaines ayant agi dans le cadre du processus électoral, ont proclamé le président sortant élu) et que si les forces de défense et de sécurité commettent des meurtres pour une bonne cause, elles ne subiraient pas la colère de Dieu et demande à celles-ci de se soustraire à la discipline de leurs autorités hiérarchiques actuelles et de soumettre aux nouvelles autorités qu'il déclare élues ».