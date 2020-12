Congo-Brazzaville: Prix "Mwasi ya talo" - « Femme de Grace » élue meilleure association

L'association "Femme de Grace" présidée par Prisca Dedelle Massossa a reçu le prix de meilleure association de femmes à l'occasion du gala des grands prix d'excellence "Mwasi ya talo", organisé il y a quelques jours à Kinshasa, en République démocratique du Congo par l'agence SD Magistral.

La jeune femme congolaise Prisca Dedelle Massossa, résidant à Pointe-Noire, a su faire du social, son cheval de bataille. C'est devant plusieurs personnes réunies pour le Gala des Prix d'excellence qu'elle a reçu sa distinction. Cet honneur souligne la contribution exceptionnelle d'une femme de valeur, dont l'excellence du travail et de l'engagement ont marqué la compassion et l'amour qu'elle a envers les autres. Au cours de cette soirée, Prisca Dedelle Massossa a également été nominée ambassadrice de la marque SD Magistral de "Mwasi ya talo". Un trophée qu'elle a dédié à toutes les femmes qui l'accompagnent dans ce combat. « Cette haute distinction me réconforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qui me reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle », a-t-elle dit.

Créée en 2017, l'association « Femme de Grace » de Pointe-Noire a pour objectif de venir en aide aux personnes démunies de troisième âge et aux orphelins. Avec son concept « Un enfant, un sourire », elle apporte un appui éducatif aux enfants et adolescents qui rencontrent des problèmes d'apprentissage dans leur école ou qui n'ont pas accès à l'éducation. Prisca Dedelle Massossa, à travers son association, fournit chaque année en période de rentrée scolaire des kits scolaires aux enfants qui proviennent des familles démunies. Notons que chaque année, l'agence SD Magistral à travers son trophée panafricain « Mwasi ya talo » met à l'honneur des femmes qui se font remarquer par leurs actes de bienfaisance.