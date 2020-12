Congo-Brazzaville: Livre - Sagesse Aimé Ondongo présente « La surveillance internationale en matière monétaire et financière »

Le livre publié en octobre dernier aux Editions du Panthéon, « La surveillance internationale en matière monétaire et financière » a été présenté et dédicacé, le 19 décembre à Brazzaville. Cet ouvrage de 420 pages est une version rééditée de la thèse de doctorat de l'auteur.

Constitué en plusieurs parties dont seule la première vient d'être mise à la disposition des lecteurs, « La surveillance internationale en matière monétaire et financière » est, en effet, une étude qui met en exergue l'architecture institutionnelle régissant la surveillance en matière monétaire et financière sous l'angle du droit international. Dans cet ouvrage, l'auteur permet de comprendre la complexité de la surveillance internationale en matière monétaire et financière par comparaison à la surveillance de la mise en œuvre des normes internationales dans les domaines tels que le droit de l'homme, l'environnement, le désarmement, etc.

Selon le Dr Sagesse Aimé Ondongo, l'objet de cet ouvrage est double. Il s'agit en premier lieu de faire découvrir au grand public une sphère très peu connue. En effet, la finance internationale joue un rôle déterminant pour le devenir de toutes les nations mais sa connaissance n'est accessible qu'à un échantillon très limité d'initiés à travers le monde. Cet ouvrage se propose donc de faire découvrir avec pédagogie les différentes instituions qui assurent la surveillance monétaire et financière internationale.

En second lieu, il s'agit de contribuer au progrès de l'humanité en mettant en exergue les failles du système monétaire et financier international. En toute humilité, je propose des solutions sur la base d'une réflexion approfondie pour une meilleure garantie de ce bien public mondial qu'est la stabilité monétaire et financière.

Dans ce tome1, l'auteur aborde la question de la monnaie et des finances sous l'angle du droit international en détaillant les missions de chaque institution et leurs interactions. Une manière, d'après lui, de souligner leurs forces et faiblesses. Pour le Dr Sagesse Aimé Ondongo, son essai met un accent sur le rôle et le fonctionnement des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque, mondiale (BM), la Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) ou la commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

« Dans cet ouvrage il est question de sensibiliser aussi bien les étudiants que les experts aux questions liées à la surveillance monétaire et financière, à son fonctionnement et son mécanisme », a indiqué le Dr Sagesse Aimé Ondongo.

Vendu à 18.000F CFA dans les différentes librairies de la République du Congo, cet ouvrage est subdivisé en quatre chapitres. Il a, en effet, été référencé par les différentes instances compétentes comme un ouvrage de droit, d'économie et de sciences politiques. Il est ainsi disponible dans les rayons de toutes les bibliothèques et établissements spécialisés de ces différentes disciplines. Il est aussi vendu dans plusieurs autres pays comme la France, le Luxembourg, le Canada ou la Suisse.

Diplômé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sagesse Aimé Ondongo est enseignant chercheur à l'université Marien-Ngouabi où il dispense un cours sur le droit international économique et les finances publiques.