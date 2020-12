Kenya: Une communauté côtière vient à bout du principal pollueur

Elle a été présentée localement comme l'une des plus grandes campagnes de la décennie lorsque, en 2016, l'écologiste kenyane Phyllis Omido a repris le combat contre l'empoisonnement au plomb d'une fonderie de recyclage de batteries au plomb dans le bidonville d'Owino Uhuru, dans la ville côtière de Mombasa.

Mme Omido, 42 ans, s'est adressée au tribunal au nom des 3 000 habitants du bidonville, et quatre ans plus tard, le 16 juillet 2020, le tribunal a statué en leur faveur, en accordant 12 millions de dollars aux personnes touchées par l'empoisonnement au plomb.

L'argent devait être utilisé pour leur traitement médical et l'indemnisation des décès résultant de l'empoisonnement.

Le gouvernement devait payer dans un délai de 90 jours pour défaut d'application des réglementations et mesures environnementales sur la société - Metal Refinery EPZ. Ouverte en 2007, l'usine n'a été définitivement fermée qu'en 2014.

Cependant, le procureur général et l'autorité nationale de gestion de l'environnement (NEMA) ont fait appel de cette décision.

Dans sa demande d'appel, la NEMA a déclaré que son budget n'était pas assez important pour financer l'assainissement du bidonville, tandis que le bureau du procureur général a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la décision car la responsabilité de l'indemnisation, de l'assainissement et du traitement des résidents devrait être assumée par la fonderie et non par le gouvernement.

Mais Mme Omido ne relâche pas ses efforts et a lancé une campagne contre l'appel du gouvernement. Par l'intermédiaire de son organisation, le Centre pour la justice, la gouvernance et l'action environnementale (CJGEA), l'initiative devrait également permettre de collecter des fonds pour l'achat de médicaments et le traitement des personnes souffrant des effets du saturnisme.

"En attendant l'appel, nous avons des victimes hospitalisées, des personnes vivant avec des problèmes tels que des insuffisances rénales et hépatiques et de nombreux enfants souffrant de maladies de la peau. Tout cela est le résultat de l'empoisonnement au plomb", a déclaré Mme Omido.

Mme Omido indique que la campagne a permis de récolter 1 000 dollars jusqu'à présent. La décision sur l'appel du gouvernement est attendue pour le 17 février 2021.

"Il n'y a rien à faire suite à la demande d'appel de la NEMA et du bureau du procureur général. Tout - le nettoyage des bidonvilles, le traitement des malades - devra attendre la décision sur l'appel", a déclaré Mme Omido.

Mme Omido, qui a mené une campagne pour la fermeture de la fonderie en 2014, a travaillé par l'intermédiaire de CJGEA pour porter l'affaire devant les tribunaux en 2016, en demandant une indemnisation et la justice pour les personnes touchées par l'empoisonnement au plomb dans le bidonville d'Owino Uhuru après plusieurs tentatives infructueuses de négociation et de règlement avec le gouvernement et les autres entités concernées.

Dans son jugement de 2020, la juge Anne Omollo a observé que les droits de la communauté d'Owino Uhuru à un environnement sain, à une eau propre et saine et à la vie avaient été violés et que le gouvernement et la fonderie devaient donc payer les compensations.

La NEMA, l'agence gouvernementale responsable de l'environnement, et la fonderie de plomb ont reçu l'ordre de nettoyer le bidonville - le sol, l'eau et les déchets - de tout poison au plomb restant. Tout manquement à cette obligation entraînerait une amende de 7 millions de dollars à CJGEA pour organiser et coordonner le nettoyage.

En 2015, la commission du Sénat kenyan a également mené une étude sur l'empoisonnement au plomb dans le bidonville et a constaté qu'il y avait effectivement des signes de plomb dans l'environnement et que les enfants présentaient des symptômes visibles d'empoisonnement au plomb dans les analyses de sang.

Le Sénat a alors conclu que l'environnement n'était pas adapté à l'établissement humain et a recommandé au gouvernement de s'occuper de l'empoisonnement et de procéder au nettoyage du bidonville.

"Lorsque nous avons constaté que les agences gouvernementales n'avaient aucune connaissance en matière de nettoyage environnemental du saturnisme, nous avons fait venir des experts américains pour former les agences étatiques sur la manière de nettoyer l'empoisonnement au plomb dans l'environnement", a déclaré Mme Omido.

Li Fung, conseiller principal en matière de droits de l'homme au sein du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), estime que le jugement rendu en 2020 par la cour est une victoire pour la communauté, les défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement comme Mme Omido, et pour la justice environnementale en général.

"Le HCDH continue à soutenir Phyllis [Mme Omido] et son organisation", a déclaré Mme Fung. "Il est important que nous agissions pour maintenir et défendre l'espace civique permettant à ces défenseurs des droits de l'homme de poursuivre leur travail vital".