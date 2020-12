Congo-Brazzaville: Concours d'affiches - Bobari Mercia remporte le prix d'honneur

L'élève Bobari Mercia de l'école primaire Tchiniambi-Mbota, dans le 4e arrondissement de la ville océane, Loandjili, a reçu le 19 décembre le prix d'honneur en s'adjugeant la première place au niveau local du concours international d'affiches de la paix du Lions Clubs.

Le concours international d'affiches pour la paix est organisé chaque année par le Lions clubs international et donne la possibilité aux enfants de s'exprimer sur la culture de la paix. Ce programme qui existe depuis trente ans a été exécuté pour la première fois à Pointe-Noire par le Lions club Corail qui a organisé, il y a quelques semaines, à l'école primaire Tchiniambi Mbota ce concours en présence de Raïssa Dekambi Mavoungou, responsable du concours de la paix et des autres membres de Lions.

Quinze élèves de cette école ont pris part au concours et chacun à exprimer à sa manière la culture de la paix. L'affiche de Bobari Mercia symbolise les oiseaux qui prennent leur envol dans un environnement sain où les parents tiennent leur enfant se promènent allègrement profitant de l'air libertaire. « Cette affiche qui a retenu l'attention de la commission d'organisation du concours a été envoyée au Togo au siège du district 403 B 1 où elle sera mise en compétition avec les affiches des enfants des autres pays africains. La meilleure affiche du continent sera envoyée à New York aux Etats-Unis pour concourir avec les affiches des autres continents lors de la journée internationale du Lions Club aux Nations unies », a dit Freddy Awelé, président de la zone 261. Et d'ajouter que le gagnant africain fera le voyage de New York accompagné d'un de ses parents à l'occasion de la journée internationale du Lions Club aux Nations unies. Au cours de cette cérémonie officielle, l'heureux gagnant sera congratulé par le secrétaire général des Nations unies au Palais des verts.

La lauréate Bobari Mercia, après avoir reçu son diplôme et les différents gadgets prévus à cet effet, a remercié les organisateurs du concours pour leur initiative et souhaite sa pérennisation. Un souhait également émis par Aristide Mounkassa, directeur de l'école primaire Tchiniambi-Mbota C, et Mouanda Pandzou, président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo. Les autres enfants qui n'ont pas démérité ont reçu le certificat d'appréciation et les divers gadgets.