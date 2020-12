Congo-Brazzaville: Concours étudiant-entrepreneur - L'AUF prime les lauréats de l'ENSP

Trois étudiants de l'Ecole nationale supérieure polytechnique (ENSP) ont reçu le 18 décembre, des récompenses à l'issue du concours étudiant -entrepreneur innovation numérique organisé par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), en collaboration avec le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France au Congo.

Les lauréats ont été récompensés financièrement et dotés chacun d'un ordinateur portable, un kit informatique et un kit de non vivres d'une société de la place.

Les récipiendaires du concours ont été respectivement :

Di-Rosaire Magnicat Diabangouaya Yengozo, bénéficiaire d'un chèque bancaire d'un montant de cinq cent mille francs CFA. Son projet a porté sur l'automobile doté d'un système numérique de gestion et de suivi de flotte. Ce système, explique-t-il, doit être déployé au sein d'une structure avec un réseau possédant un serveur.

De son côté, Etienne Gessel Koulakoumouna a reçu un chèque de quatre cent mille francs CFA. Il a presenté un projet dénommé « Twendé taxi » permettant aux usagers de mieux se déplacer en utilisant une plateforme aidant à faire des réservations de taxi en cas de besoin.

Par contre, Gloire Immaculée Ndoulou, l'unique fille, a reçu un chèque de trois cent mille francs CFA. Elle a eu comme projet « la transformation des fruits locaux ». Selon elle, ce projet consistera à pérenniser la consommation des fruits locaux.

Au total, quinze projets d'étudiants ont été jugés recevables parmi les cinquante-six sélectionnés, a expliqué le responsable de l'AUF Brazzaville, Achille Benjamin Sompa.

Le concours étudiants-entrepreneur d'innovation numérique a été lancé du 20 novembre au 18 décembre, poursuit-il. Il s'inscrit dans l'axe 6, de la stratégie de l'AUF 2017-2021. A cet effet, le Campus du nouvel espace universitaire francophone de Brazzaville a lancé ce projet de concours de plan d'affaires.

L'objectif a été de promouvoir l'entrepreneuriat dans le monde académique et d'aider au développement de la culture entrepreneuriale, et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, qui est la principale raison de nouer des partenaires entre les entreprises et les universités.

Le concours vise également l'accompagnement à la maturation des projets de jeunes diplômés dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. L'AUF, déclare-t-il, compte inciter les jeunes à s'engager dans la démarche entrepreneuriale et à lutter contre les stéréotypes liés à l'employabilité.

Achille Benjamin Sompa a exhorté les lauréats à faire confiance à l'AUF qui ne ménagera aucun effort pour accompagner les établissements membres dans la structuration des projets d'établissements ainsi que des doctorants.

Quant à la directrice du digitale network Management, Doriane Mapengo, elle a évoqué les enseignements dispensés aux candidats pendant le test. selon elle, les candidats ont été édifiés sur les réalités du mangement au Congo, la création des entreprises, la recherche des financements pour l'accomplissement d'un projet, la gestion du marketing, la vente du produit et bien d'autres.