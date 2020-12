Congo-Brazzaville: Environnement - Michel Innocent Peya soutient sa thèse à l'Ecole de commerce de Lyon

Le périple académique de Michel Innocent Peya se poursuit. Dans ce cheminement, la présidence de thèse de l'École de commerce de Lyon a obtenu les avis favorables qui ont permis au Congolais de soutenir sa thèse pour l'obtention du diplôme de PhD en Management du développement durable et de la Chaire de développement durable.

Le 10 décembre dernier, devant un présidium hétéroclite animé par Hervé de Charette, ancien ministre des Affaires étrangères et constitué, entre autres, de Hervé Diaz, directeur de l'École de commerce de Lyon, Yolande Mouginot, professeure de biologie près le ministère de l'Agriculture français, en présentiel et en vision-conférence, l'écrivain-chercheur congolais a pu présenter le fruit de son travail, avec un esprit de synthèse et une capacité à expliquer en demeurant clair la complexité de la biodiversité du Bassin du Congo, qui portait sur le thème : « La biodiversité dans le Bassin du Congo, enjeux et perspectives pour comprendre et agir » sous la direction de Jean-Paul Joubert, Pr des universités émérite. Ses recherches consignées ont fait l'objet d'un rapport de 400 pages.

Le thème abordé relève de la problématique planétaire impliquant, au premier plan, l'un des poumons de l'écosystème mondial. Cette réserve comporte, à elle seule, maintes richesses de la faune végétale et animale. L'intérêt de cette recherche ainsi que sa raison essentielle reposent sur l'une des initiatives des plus audacieuses de la COP22 à Marrakech, au Maroc, par le roi Mohammed V : « sous l'impulsion et la coordination du président Denis Sassou N'Guesso, faire en sorte que le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, la valorisation des richesses forestières et aquatiques, devienne un levier afin de contribuer efficacement au développement du climat en général, et de la biodiversité en particulier ».

Au préalable, dans le cadre académique, le chercheur congolais a également soutenu ses thèses de défense dans l'environnement au terme d'un travail acharné de près de 5 ans. En Belgique, pour l'année académique 2016-2017, à l'Institut européen des hautes études économiques et de communication où il avait obtenu le diplôme d'études supérieures en management, option « Management de l'environnement et du développement durable».

En Pennsylvanie aux USA, « The American Order of International Experts », avec un jury présidé par le Dr. Bel G. Raggad, après examen approfondi du dossier et évaluation du travail, a également permis la soutenance du doctorant au « Management de l'Environnement et Développement Durable », en vue de l'obtention d'un doctorat d'expertise en « Global Ecology » lui confèrant le titre d'expert de l'ordre des experts internationaux.

En parallèle, le doctorant mène depuis 8 ans son bâton de pelerin pour sensibiliser l'opinion internationale à la protection de l'environnement. Il est auteur d'une quinzaine d'ouvrages dans le domaine de l'écologie en appui à la défense de l'écosystème, de la paix, de la politique de bon voisinage, de l'intégration régionale et sous-régionale, ainsi que la gouvernance citoyenne.