Maroc: "Progrès évidents" sur le dossier du Sahara grâce à la vision stratégique de SM le Roi (universitaire mauritanien)

Nouakchott — Le dossier du Sahara a connu des "progrès évidents" grâce à la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué lundi l'expert et universitaire mauritanien Mustapha El Fati.

"Le dossier du Sahara a enregistré des progrès évidents grâce à la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI", qui a aussi permis le retour en force du Maroc à l'Union africaine et le renforcement de la présence du Royaume au sein des forums régionaux et internationaux, a déclaré à la MAP M. El Fati, également spécialiste des stratégies de sécurité dans la région du Sahel et du Sahara.

La proposition d'autonomie est la concrétisation de cette vision, car elle offre "le moyen le plus efficace pour résoudre le conflit du Sahara", a-t-il souligné, faisant remarquer que cette proposition a été fortement saluée par les pays les plus influents sur la scène internationale.

Pour cet expert mauritanien, la reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, un grand succès stratégique pour le Royaume, s'inscrit dans cette lignée, et fait suite au soutien de Washington à l'initiative marocaine, applaudie comme une solution "sérieuse, réaliste et crédible" par le Conseil de sécurité de l'Onu.

Aujourd'hui, le Maroc a conforté sa position de "puissance régionale et internationale influente", a soutenu M. El Fati, soulignant que cette présence "a joué un rôle majeur dans le changement de situation et le nouveau cap qu'a pris le dossier du Sahara".

Les pays influents et la communauté internationale estiment que le Maroc est "sérieux dans ses efforts à résoudre ce différend, et ainsi assurer la sécurité, le développement et la stabilité dans la région", a-t-il dit, mettant en avant le développement que les régions du sud ont connu à différents niveaux et dans divers domaines, et qui a bénéficié considérablement aux populations de cette région et contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie.

L'universitaire mauritanien a, d'autre part, fait remarquer que SM le Roi Mohammed VI a explicitement affirmé que les récents développements ne changent en rien l'engagement du Maroc à soutenir la cause palestinienne, et n'affectent aucunement le droit du peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes.

Dans les deux entretiens avec les présidents américain et palestinien, SM le Roi a souligné formellement que "le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l'action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd'hui ni dans l'avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes", a rappelé l'expert mauritanien.

En outre, SM le Roi, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, joue un "rôle majeur" dans le rapprochement des vues entre les groupes palestiniens, en les appelant à plusieurs reprises à unir leurs efforts et à privilégier une réconciliation sincère, afin de renforcer la cause palestinienne, a-t-il ajouté.