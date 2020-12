Gabon: LOZO - Reprises des activités de collecte de la troisième enquête démographique et de santé (EDSG 3)

Les équipes de l'enquête démographique et santé ont repris leurs activités de collecte. La commune de Lastoursville, dans la province de l'Ogooué-Lolo, a été le théâtre de cette opération relative à la troisième enquête démographique et de santé. C'était le vendredi 18 décembre dernier.

La troisième enquête démographique et de santé a repris ses droits dans la province de l'Ogooué-Lolo. Après la commune de Koula-Moutou, Ondo Online Alain Gervais, membre de l'équipe de l'enquête démographique et santé s'est rendu le vendredi 18 décembre 2020 dans le département de Mulundu. L'objectif, sensibiliser les populations sur les questions de démographie et de santé.

Les communes de Koula-moutou, Pana et Iboudji ont été visitées. Faut-il rappeler que cette mission conduite par Ondo Ongone Alain Gervais dans la province de logoué lolo a pour but d'informer et de sensibiliser les préfets,les maires et les présidents des conseils départementaux.