Madagascar: Ecoles publiques - Des livres de contes pour rehausser la valeur culturelle

Les élèves des classes primaires des établissements publics vont pouvoir apprendre des contes et des cultures malgaches et coréennes à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de la République de Corée du Sud ont collaboré pour équiper les écoles primaires publiques (EPP) de livres de contes.

« Ces livres vont permettre de rehausser la valeur culturelle qui a tendance à se dégrader. Ainsi, d'apporter de la sagesse à nos jeunes », indique un responsable de la direction des Curricula et des intrants, auprès du ministère de l'Education nationale, hier, lors de la remise officielle des ouvrages, à Anosy. Ces livres contiennent dix contes malgaches et dix contes coréens et malgaches. Ils relatent, également, des cultures coréennes et malgaches. « À travers ces livres, la relation Corée du Sud Madagascar sera renforcée », lance l'ambassadeur de Corée du Sud, Yongho Son.

Près de six mille livres de contes seront distribués dans les EPP. Les trois mille trois cents seront remis à vingt-trois EPP. Deux mille six cents seront distribués, prochainement.