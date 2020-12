Madagascar: Lutte - Les Championnats d'Afrique et la qualification olympique en ligne de mire

Le début d'année 2021 s'annonce très chargé pour la Fédération malagasy de lutte.

Soucieuse du respect du statut, la Fédération malagasy de lutte (FML) a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier à Ampefiloha. Une AG spéciale au vu de la situation d'exception où une partie des membres a participé en présentiel et l'autre en ligne. Avec le report des Jeux Olympiques en 2021, la FML espère qualifier deux lutteurs pour les olympiades de Tokyo. « Nous avons de la chance dans les catégories - 86 kg chez les hommes et - 52 kg du côté des dames. Ils ont participé tout au long du processus de qualification cette année avant la pandémie de Covid-19. Les Championnats d'Afrique à Marrakech au début du mois de février et la qualification olympique continentale à El Jadida, Maroc, figurent parmi les rendez-vous incontournables de la fédération pour le premier semestre de l'année », a souligné Mamitiana Raveloson, président de la FML.

Jeux des Iles. L'évènement étant reporté en 2021, des experts internationaux de la Fédération internationale et de la fédération francophone sont attendus au pays cette année pour dispenser des stages et partager leurs expériences avec la grande famille de la lutte malgache. Discipline pourvoyeuse de médailles pour la Grande île lors de la dernière édition des Jeux des îles organisés à Madagascar en 2007, la lutte ne peut que se réjouir de l'organisation à domicile de ce rendez-vous régional. « La tenue des Jeux des îles au pays en 2023 est un grand espoir pour la lutte malgache. Nous espérons que la lutte réintégrera les Jeux et nous comptons sur les décisionnaires au sein du Comité International des Jeux.

La présence de la lutte dans les Jeux est logique car les JIOI sont le reflet régional des Jeux olympiques (JO) », a continué Mamitiana Raveloson. L'objectif de Madagascar est de terminer premier à domicile et l'entrée des disciplines pourvoyeuses de médailles est plus que judicieuse. En plus des Jeux des îles, plusieurs évènements majeurs sont dans la ligne de mire de la fédération, entre autres les Jeux de la Francophonie en 2022 à Kinshasa, République Démocratique du Congo, les Jeux Africains à Harar, au Ghana en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour ce faire, la fédération attend beaucoup le soutien de l'Etat qui a fait du sport une fierté nationale.