Madagascar: Fêtes de fin d'année - Recrudescence des vols à la tire

L'insécurité est un phénomène banal non maîtrisé dans la ville d'Antananarivo. Elle fait partie des problèmes des Tananariviens durant la période des fêtes où il y a souvent des rassemblements.

Jour après jour, les habitants sont victimes des voleurs à la tire et des pickpockets. Une recrudescence de l'insécurité a été observée durant ce mois de décembre. Ainsi, ce week-end, à Antohomadinika, sans hésiter, les voleurs tentent de prendre le téléphone d'un passager dans sa main. La victime a essayé de protéger son portable mais les agresseurs ont réussi leur coup. Le pickpocket a agi avec une telle rapidité et efficacité qu'il a réussi à subtiliser le téléphone de la dame. Un autre cas s'est produit à Analakely dimanche dernier. Une femme a été victime d'un autre pickpocket.

Les agresseurs l'ont prise par surprise en lui arrachant son sac de force. Une famille, elle aussi victime de pickpockets après avoir regardé l'illumination de Noël à Antaninarenina, se plaint des agissements des voleurs. « Nous étions en famille, un homme s'est approché de nous et nous a demandé quelque chose, pendant que nous étions distraits par sa question, son complice a arraché mon sac. Ils ont disparu vite dans la foule après leurs actions... .. », raconte une mère de famille. À Antananarivo, l'insécurité se manifeste sous plusieurs formes mais à l'approche de la fête de Noël, les vols simples tels que le vol à la tire et les pickpockets sont les plus fréquents. La majorité des cas se produit à Analakely, Anosibe, 67 ha, Andavamamba, Ambodin'Isotry mais aussi dans les bus et arrêts de bus.

On dirait même que c'est une profession pour les voleurs, vu leur rapidité à s'emparer des objets des passants. Les voleurs à la tire rajeunissent de plus en plus, des femmes et des enfants figurent même parmi ces malfrats. Les forces de l'ordre ont déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à ce phénomène. Par ailleurs, elles incitent la population à être vigilante.